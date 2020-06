Pöbeleien gegen Polizei in Hannover: Das sagt der Experte

Hannover

Gleich zweimal kam es am vergangenen Wochenende zu erheblichen Widerstand gegen Polizisten. In einem Fall versammelten sich sogar 250 Personen, um die Besatzung eines Streifenwagens mit ACAB-Rufen (“All Cops are Bastards“) zu bepöbeln. Warum kommt es zu solchen Szenen in der Landeshauptstadt? Schwappen die Auswirkungen des Falls um den in den USA getöteten George Floyd nach Deutschland? Die NP fragte bei Professor Thomas Bliesener, Direktor des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen nach.

„Generell ist es möglich, dass die in den USA ausgelöste Diskussion über Polizeigewalt hierzulande zur Rechtfertigung eigener Übergriffe gegen Polizisten hergenommen wird“, sagt Bliesener. Selten liegt der Widerstand an der konkreten Situation begründet – im Fall des Steintor-Vorfalls, in der Kontrolle eines alkoholisierten Pärchens. „Sondern in einer übersteigerten Reaktion: Es sind nicht mehr einzelne Polizisten rassistisch, sondern alle überall.“

Anzeige

Verhältnis ist konfliktbehaftet

Das Verhältnis zwischen Bürger und Polizist sei in der Regel problematisch, so der Diplom-Psychologe, „denn der Mensch wird durch den Kontakt, etwa bei einer Kontrolle, normalerweise bereits eingeschränkt. Es ist ja eben nicht der Plausch am Gartenzaun. Es liegt ein Stück weit in der Natur der Sache, dass das Verhältnis dadurch konfliktbehaftet ist. Wenn dann noch Alkohol oder Drogen im Spiel sind, funktioniert ein ruhiger Ablauf immer weniger.“

Weitere NP+ Artikel

Mit Übergriffen müsse die Polizei immer rechnen, dadrauf sind sie geschult, so Bliesener. „Was problematisch ist, ist die Distanzunterschreitung durch Dritte – also Unbeteiligte.“ Wenn dieses auch noch Personengruppen sind, die vielleicht traditionell und wegen eines anderen kulturellen Hintergrunds ihre Konflikte nicht der Staatsgewalt überlassen, sondern sie selbst in der Gruppe lösen, wird aus dem „Freund und Helfer“ ein Feinbild. „Der Polizist wird nicht als gesellschaftlich notwendig angesehen, sein Eingriff als ein Übergriff.“ Bliesener glaubt dabei schon, dass es unter den Entwicklungen in den USA auch hier bei einem Teil der Migranten zu einem Aufflammen eines Feinbilds kommt. „Generalisieren lässt sich das aber nicht auf jeden Konflikt.“

Wachsendes Image-Problem

Die Polizei ihrerseits ist gut beraten die kulturelle Vielfalt auch in den eigenen Reihen zu stärken. „Allein die Sprachkompetenz eines Kollegen kann dann in Konfliktsituationen schlichten.“ Auch das Wissen um kulturspezifische Besonderheiten im Umgang – etwa mit Frauen – können nur helfen.

Offenbar leidet die Polizei auch deshalb unter einem wachsenden Image-Problem, dem sich nun das Kriminologische Institut annehmen will. Bliesener und seine Mitarbeiter planen eine großangelegte Studie zu „Vorurteilsstrukturen“ bei der Polizei sowie auch bei Feuerwehren und in den Ordnungsämtern. Man will untersuchen, wie weit verbreitet Vorurteile gegenüber Minderheiten und „rechtsgerichtete Einstellungsmuster“ in diesen Institutionen sind und wie sich diese verhindern lassen. „Die Mitarbeiter dieser Institutionen sind ein Spiegel der Gesellschaft – daher liegt die Vermutung nahe, dass es wie in der Gesellschaft insgesamt auch innerhalb von Polizei und Co. Vorurteile gibt“, erklärt der Direktor. Per Befragung will man dabei auch klären, ob die Polizei Anzugspunkt für rechtsgerichtete Einstellungsmuster sind, oder ob sich Vorurteile während der Tätigkeit entwickeln.

Damit betritt das KFN übrigens Neuland: Bislang gibt es keine systematischen Erkenntnisse zum Ausmaß problematischer Einstellungen in den Sicherheitsbehörden. Zuletzt war es zu einer hitzigen Auseinandersetzung über Rassismus in der Polizei gekommen. „Eine Untersuchung würde zur Versachlichung der Debatte beitragen“, sagt Bliesener. Die Befragung soll möglichst in allen 16 Bundesländern und bei der Bundespolizei stattfinden. Am Vorhaben beteiligt sei die Deutsche Hochschule der Polizei, auch der Bund Deutscher Kriminalbeamter habe Unterstützung signalisiert.

Lesen Sie auch

Von Simon Polreich