Das Wetter hat sich abgekühlt, die hitzige Diskussion um vermeintliche oder tatsächliche Polizeigewalt am Vatertag gegen den 29-jährigen Marcel Semm und zuvor einem 17-Jährigen aus Hannover bleibt am Kochen.

Auch Semm klagt über Shitstorm

Sowohl auf der NP-Facebook-Seite als auch dem Facebook-Account der Polizei Hannover nehmen viele Bürger regen Anteil an den Geschehnissen, die zumindest streckenweise auf einem Video zu sehen sind – zuweilen auch über menschliche und strafrechtliche Grenzen hinweg. Die Polizei reagiert – zuweilen über das hinweg, was man von den Beamten erwartet. Schöne neue Online-Welt?

Marcel Semm, der von Polizisten zu Boden geworfen worden war, nachdem er sich in den seiner Meinung nach zu brutalen Polizeieinsatz eingemischt hatte, klagte bereits über einen Shitstorm im Internet. „Die Leute beurteilen Dinge, die sie nicht gesehen haben, vor dem Video gab es ja schließlich auch Szenen“, hatte er der NP gesagt. Allerdings würde er auch viel Zuspruch erhalten, schließlich habe er Zivilcourage zeigen wollen, weil die Polizei unnötige Härte gegen einen 17-Jährigen gezeigt habe.

„Das ist keine Zivilcourage“

Dieser Heranwachsende hatte vor den „Jagdszenen“ am Nordufer des Maschsees Polizisten bespuckt, wurde unter anderem von Angehörigen der Reiterstaffel verfolgt, gestellt, festgehalten – und hatte sich später übrigens auch für die Rotzerei entschuldigt.

Im Internet werden die Video-Szenen unterschiedlich bewertet. Die Polizei relativierte die „Gewalt“ ebenfalls online. „Das, was der junge Mann da zeigt, ist keine Zivilcourage. Im Gegenteil: Sein Verhalten lässt die Situation unnötig eskalieren“, hieß es in einer Stellungnahme auf der Facebook-Seite von Polizei Hannover. Im Video ist zu sehen, dass Semm eine Polizistin von hinten leicht antippt, ein Polizist reißt ihn daraufhin zu Boden.

Polizei droht mit Strafverfahren

Gerade in Zeiten von Messerattacken müsse man mit allem rechnen und schnell reagieren, verteidigte die Polizei später gegenüber der NP diese Szene. Auf der Facebook-Seite liest es sich so: „Dieser zu diesem Zeitpunkt ruhigen Einsatzsituation (...) näherte sich zielstrebig ein Unbeteiligter, der eine Kollegin von hinten anging.“

Auch im Internet gehen Beteiligte und Unbeteiligte nicht zimperlich miteinander um. So manche Beschimpfungen in Richtung Polizeibeamte gehen offenbar über strafrechtliche Grenzen hinaus. Was die Polizeikommentare auch klarmachen, gedroht wird mit der Einleitung eines Strafverfahrens. Wie viele Strafverfahren nun wirklich eingeleitet werden, ist unklar.

Kein Respekt und Mitgefühl

Auch abseits von strafrechtlicher Relevanz zeigen Postings keinerlei Respekt und Mitgefühl – die einen nicht mit Beamten, die anderen nicht mit dem 17-Jährigen und mit Marcel Semm. „Ihr seid eine Schande für den Rechtsstaat“, heißt es da. Und „Wie peinlich seid ihr eigentlich?“ Was dem Schreiber wiederum eine im besten Fall als flapsig zu bezeichnende Antwort einbringt.

