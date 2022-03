Hannover

Der NP-Krimi-Freitag ist wieder da. Am 18. März startet die zweite Staffel des Podcasts „True Crime Hannover“. Die NP-Redakteure Britta Mahrholz, Thomas Nagel und Christian Lomoth haben sechs spannende Kriminalfälle aus der Nachbarschaft aufgearbeitet und sind mit Experten ins Studio gegangen, um die Episoden aufzuzeichnen. Los geht es mit „Tot im Maisfeld“ – der Mordfall Annette Peus.

Der 27. September 1996: In Mardorf am Steinhuder Meer ist Annette Peus auf dem Weg zum Jazz-Dance-Training ins benachbarte Eilvese. Sie wartet an einer Bushaltestelle unweit ihres Elternhauses. Dort verschwindet die 15-Jährige spurlos. Nach ihr wird gesucht – drei Wochen später findet ein Landwirt sie in einem Maisfeld. Die Realschülerin ist tot. Sie wurde vergewaltigt und erdrosselt. Der Täter ist bis heute nicht gefasst.

NP-Redakteurin Britta Mahrholz hat den mehr als 25 Jahre alten Kriminalfall neu aufgearbeitet und den Kripochef von Hannover, Ralf-Günter Goßmann, ins Podcast-Studio eingeladen. Die beiden sprechen darüber, wie seinerzeit die Spurenlage am Tatort war, weshalb die Mordkommission „Peus“ in Großbritannien Scotland Yard um Hilfe bei den Ermittlungen gebeten hat und was es zum damaligen Zeitpunkt bedeutete, bei 4500 Männern aus Mardorf und Umgebung den ersten Massen-Gentest in der deutschen Kriminalgeschichte durchzuführen.

Einblick in die Arbeit der Kriminalisten in Hannover

In der Folge kommt auch der bekannte deutsche Kriminalbiologe Mark Benecke zu Wort, der Wissenswertes über Massen-Gentests und DNA berichtet. Zudem gibt Kripochef Goßmann einen spannenden Einblick in die Arbeit der Kriminalisten bei der Polizeidirektion Hannover.

Moderiert von Rolf Rosenstock gibt es ab heute jeden Freitag auf neuepresse.de eine neue Folge von „True Crime Hannover“: Sechs Wochen lang Hochspannung – mit Unterstützung von www.visit-hannover.com.

Von red