In der Vereinsgeschichte von 96 gibt es viele einprägsame Spiele - von Europa in Sevilla bis zum Aufstieg in Sandhausen. Im neuen Podcast Telefon Kopenhagen redet NP-Sportreporter Jonas Szemkus mit ehemaligen und aktuellen 96ern über ihr emotionalstes Spiel. Mit einer Partie pro Folge - und echten Emotionen.