Hannover

Einkäufer und Einkäuferinnen schlendern durch die Fußgängerzone, stöbern bei Blumenläden, warten auf Essen zum Mitnehmen und kaufen sich bei schönstem Wetter ein Eis. Fast so etwas wie ein Gefühl Normalität macht sich breit – wären da nicht die Corona-Masken, die Abstände zwischen Wartenden, geschlossene Läden und Restaurants und mehrere Polizisten und Polizistinnen, die durch die Fußgängerzone patrouillieren. Dennoch: Die Plusgrade und Sonnenstrahlen locken nach draußen und sorgen für Frühlingsgefühle.

Vor dem Blumengeschäft „Edelunkraut“ auf der Lister Meile beispielsweise reihen sich nicht nur farbenfrohe Blumen, sondern auch Einkäuferinnen und Einkäufer aneinander: „Die Sehnsucht nach anderen Zeiten ist riesig“, erzählt Christa Fahlbusch (72), „Blumen mit ihren schönen Farben machen es mir momentan etwas leichter“, erzählt die 72-Jährige während sie mit orangefarbene Tulpen und rosa Tausendschönchen in der Hand vor dem Laden „Edelunkraut“ in der Schlange steht. In den Laden können nur vier Personen gleichzeitig.

„Die Sehnsucht nach anderen Zeiten ist riesig“, sagt die 72-Jährige Christa Fahlbusch während sie Blumen bei „Edelunkraut“ aussucht. Quelle: Christian Behrens

„Es ist schön, dass viel los ist. Gleichzeitig ist es für mich als Ladenbesitzer wichtig, immer auch ein Auge darauf haben, dass alle Regeln eingehalten werden“, berichtet Edelunkraut-Inhaber Erik Künstler. Er hat vorgesorgt: Es gibt nur vier Einkaufskörbe für die jeweils vier Einkäufer, die sich gleichzeitig im Laden aufhalten dürfen und mehrere Schilder mit dem Hinweis Abstand zu halten. Die Kunden halten sich dran und freuen sich, dass überhaupt Blumen gekauft werden können: „Es ist wunderbar, dass die Blumenläden wieder offen sind. Da bekomme ich richtig Frühlingsgefühle“, sagt Kunde Axel Mast.

Warten auf das erste Eis – unter Einhaltung des Mindestabstandes. Quelle: Christian Behrens

Doch nicht nur vor dem Blumenladen ist es voll. Die Schlange vor dem Restaurant „Dean&David“ erinnert an einen Drive-In – jedoch warten die Menschen nicht mit Autos, sondern mit ihren Fahrrädern auf das Essen zum Mitnehmen. Und dort, wo die Wartenden keine Fahrräder trennt, wird ein Mindestabstand eingehalten. „Die Leute halten sich an Maske und Abstand“, beobachtet Michael Mallott, der seit Februar wieder täglich auf der Lister Meile das Straßenmagazin „Asphalt“ verkauft. Das schöne Wetter sorge nicht nur dafür, dass die Lister Meile voller sei: „Die Menschen sind auch fröhlicher unterwegs“, findet Mallott.

Polizei bittet Eisesser in Fußgängerzone Eis woanders zu essen

Der 9-jährige Timur Özer und Mutter Steffi beispielsweise sind besonders glücklich: Sie haben sich das erste Eis des Jahres bei der „Eisdiele San Marco“gekauft. Unweit vom Eiscafé haben sie sich neben den ausgeschalteten Brunnen gegenüber von Feinkost da Toni gesetzt, ihre Maske abgesetzt und ihr Eis genießen wollen. „Wenn sie nicht eine Strafe von 150 Euro zahlen möchten, muss sie bitten ihr Eis nicht in der Fußgängerzone zu essen“, heißt es wenig später von einer Polizeibeamtin. Die erklärt Timur und Steffi Özer, dass die Maske in einer Fußgängerzone aufgrund der Corona-Pandemie derzeit nicht abgenommen werden darf – auch nicht fürs Essen, Trinken oder Rauchen.

Für Timur und Steffi Özer gibt es das erste Eis – bis die Polizei kam und sie bat, das Eis nicht ohne Maske in der Fußgängerzone zu essen. Quelle: Christian Behrens

Doch nicht nur wegen der Polizeipatrouille, auch sonst sind die Corona-Regeln längst angekommen: „Ich kriege richtig mit, wie die Menschen auch deutlich weiter von mir und meinem Stand wegstehen als früher und auf den Abstand achten“, erzählt Hamza Sengül von dem Obst- und Gemüseladen „Grünen Meile“. Er hoffe momentan auf viele Einkäufer und Einkäuferinnen zur Beeren- und Spargelzeit: „Schon jetzt wird es etwas voller, aber richtig Umsatz machen wir hoffentlich ab Anfang April.“

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auf der Limmerstraße läuft es für Mutlu Elveren vom „Kiosk 1A“ bei dem schönen Wetter umsatztechnisch bereits besser als in den vergangenen Wochen: „Meine Kunden fühlen sich befreit und gehen wieder mit kühlen Getränken raus auf die Straße“, erzählt er gut gelaunt. Seine Kunden Jannik Szilvasi (26) und Jonas Poser (27) beispielsweise haben sich ein Bier gekauft und wollen sich in die Sonne in der Nähe der Faust setzen: „Das ist eine coole Nummer sich mit Freunden in die Sonnenstrahlen zu setzen,“ findet Szilvasi.

Jannik Szilvasi (26) und Jonas Poser (27) wollen sich mit einem kühlen Getränk in den Park setzen: „Ich freue mich darauf, mit einem guten Freund gemeinsam die Sonne zu genießen“, sagt Szilvasi. Quelle: Christian Behrens

Am Küchengarten haben sich Matze Spohr (22) und Henry Schädel (23) mit einer Picknickdecke auf die Wiese gesetzt: „Während des Winter-Lockdowns habe ich mich richtig eingesperrt gefühlt und finde es jetzt erlösend “, so Spohr. Auch an der Dornröschenbrücke sitzen meist je zwei Freunde auf Picknickdecken. Große Gruppen gibt es nicht. „Wir können zwar noch nicht wieder mit vielen Leuten abhängen oder gar feiern gehen, aber trotzdem ist es einfach schön, auch mal andere Gesichter im Viertel zu sehen und kurze Gespräche auf Abstand zu führen“, erzählt Spohr.

Matze Spohr (22) und Henry Schädel (23) haben sich mit einer Picknickdecke auf die Wiese am Küchengarten gesetzt: „Draußen zu sein ist nach dem Winter-Lockdown richtig erlösend.“ Quelle: Christian Behrens

Von Sophie Peschke