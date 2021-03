Plötzlich unter 90: Warum der Inzidenz-Wert in der Region so deutlich fällt

Hannover

Geht die Zahl der Neuinfektionen in der Region jetzt endlich spürbar nach unten? Laut Landesgesundheitsamt ist der Sieben-Tage-Inzidenzwert von Dienstag auf Mittwoch von 103,9 auf 88,7 gesunken. Der niedrigste Wert seit dem 4. Dezember ist laut Regionssprecher Christoph Borschel allerdings mit Vorsicht zu genießen. Durch Meldeverzögerungen komme es zu Schwankungen, die sich erst zum Ende der Woche ausgleichen. In den kommenden Tagen müsse daher wieder mit einem Anstieg gerechnet werden.

Laut Borschel sind mittlerweile einige Labore dazu übergegangen, ihre Ergebnisse blockweise an das Gesundheitsamt zu übermitteln. Insbesondere dienstags, aber auch mittwochs träfe ein Teil der Zahlen erst nach Ablauf der morgendlichen Meldefrist ein. „In der Statistik tauchen dieses Überhänge dann erst am jeweils nächsten Tag auf“, erklärt Borschel. Deshalb müsse für die Bewertung des Infektionsgeschehens weiterhin ein längerer Zeitraum berücksichtigt werden, der diese Schwankungen ausgleicht. „Das wird sich zum Wochenende wieder einpendeln“, so der Regionssprecher.

Inzidenz bei Über-80-Jährigen sinkt weiter

Trotzdem: Selbst am Wochenvergleich lässt sich mittlerweile ein positiver Trend ablesen. Anders als im bundesweiten Schnitt geht der Inzidenzwert in der Region zumindest nicht nach oben, sondern sinkt sogar leicht. Eine weitere Kennzahl, die Hoffnung macht und zugleich statistisch belastbar ist: Bei den Neuinfektionen liegt der Anteil der Über-80-jährigen mittlerweile bei nur noch rund fünf Prozent.

Von André Pichiri