Miete für Praxis am Aegi steigt um 75 Prozent

Kleine Praxis in zentraler Lage – am Aegi fand Heilpraktikerin Brigitte Roux vor einem dreiviertel Jahr, was sie schon lange gesucht hatte. In der Siebstraße 1 mietete sie zehn Quadratmeter plus Keller für 199 Euro. Per Nachrichtendienst Whats App teilte ihr der Vermieter acht Monate später mit, dass der Preis auf 350 Euro plus Nebenkosten steigt – ein Plus von 75 Prozent.

„Gesetzlich alles korrekt“, sagt die 50-Jährige. Gewerbemieten orientierten sich am marktüblichen Angebot. „Da liegen wir noch immer deutlich unter dem Durchschnitt“, findet Vermieter Thomas Hoppe. Der Gründer der Plattform schuelerkarriere.de startet gerade durch mit einem neuen Verbund. „work connect“ heißt der, und das Haus in der Siebstraße 1 ist die erste Immobilie. Ihr sollen bald mehr folgen.

Vermietung mit Mission

Die Räume auf den drei Etagen begreift Hoppe als modernen Hub. Seine Mission beschreibt er so: „Die Hubs sollen Freelancer und Gründer mit (digitalen) Unternehmern und Business Angels verknüpfen, um so ein belastbares Netzwerk zu etablieren. Darüber hinaus dient der Hub Gründern als Bürolandschaft, in welche sie nach der Coworking-Phase hineinwachsen können.“

Eine Heilpraktikerin wächst bei diesem Verständnis offenbar raus aus der „Bürolandschaft“. Die 50-Jährige und den 32-jährigen Unternehmer, CDU-Ratsmitglied in Laatzen und Dozent an der Fachhochschule des Mittelstands (FHM), trennen Welten. Hoppe gründete 2012 sein Portal. schuelerkarriere.de vernetzt Schüler und Unternehmen. Die Schüler können sich auf der Website über offene Stellen für Ausbildung, Studium und duale Kombinationen informieren, Tipps für Bewerbungen und Vorstellungsgespräche bekommen und nachlesen, was bei Arbeit und Praktikum im Ausland zu beachten ist. Unternehmer wiederum können gezielt um Nachwuchskräfte werben. Das Unternehmen beschäftigt inzwischen gut ein Dutzend Mitarbeiter

Roux, seit 16 Jahren niedergelassen mit eigener Praxis, früher größer und in Bemerode, wirft ihrem Vermieter vor, dass sie vor ihrem Raum am Aegi ständig „klar Schiff machen muss“, dass auf den Fluren Fahrräder stehen und sie zuweilen vor lauter Partytrubel kaum Ruhe für eine Behandlung findet. Hoppe bemängelt: „Die Praxis macht sie als Hobby.“ Sie nutze das „Wohlfühl-Souterrain“ und die Dachterrasse nicht. „Da gibt’s andere, die vernünftig damit umgehen.“

Andere Coworking-Plätze noch teurer

Stefan Scheibe ist einer der gern gesehenen Mieter beim Hub-Anbieter. „Ich mache ein Fernstudium“, sagt der über sich, „und arbeite im IT-Bereich.“ Die Trennung zwischen Wohnen und Arbeit sei ihm wichtig, deshalb habe er ein „Team Space“ in der Siebstraße gemietet. „Das All-in-Konzept ist klasse“, findet Scheibe. Die 350 Euro seien „supergünstig“. An anderen Coworking-Plätzen in der City würden bis zu 800 Euro verlangt.

Laut Roux stehen nach der Mieterhöhung etliche Büros in der Siebstraße 1 leer. Mieten könnte man sie auch tageweise – für dann 15 Euro. Hoppe behauptet, er habe mehr Nachfragen als Platz. So unterschiedlich sind eben die Wahrnehmungen zwischen Heilpraktikerin und Hipster. Der Unternehmer ist froh, wenn er seine Mieterin los wird und einen neuen für seine „New-Work-Gemeinde“ findet. Er verspricht, die Nutzung des Hub mache die tägliche Arbeit interessanter: „Der gemeinsame Zugang zu Märkten wird leichter, und es besteht eine haptisch erlebbare Basis für die Community aus Gründern, Unternehmern und Investoren.“ Roux will woanders weitermachen: „Das hier hat nicht mehr gepasst.“

Von Vera König