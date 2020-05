Plexiglas und Mundschutz: Justizministerin besucht Amtsgericht

Hannover

Plexiglas im Gerichtssaal, Wachleute mit Mundschutz, Richter im Homeoffice – ruhen tut die Justiz in Hannovers Gerichten nicht, aber Corona hat die Rechtssprechung mitunter erheblich verlangsamt. Derzeit ist Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza im Land unterwegs, um sich vor Ort anzuschauen, wie Gerichte unter Infektionsgefahr arbeiten. Am Mittwoch schaute sie in größten Gericht des Landes vorbei: dem Amtsgericht Hannover.

„Die Konsequenzen des Lockdowns waren bei diesem großen Gericht natürlich besonders deutlich zu spüren“, so Havliza. Sie sei davon überzeugt, dass man mit „klugen Konzepten“ schon bald wieder einen deutlich stärkeren Gerichtsbetrieb verantworten könne. „Was die Mitarbeiter hier in den vergangenen Wochen geleistet haben, verdient große Anerkennung“, lobte sie.

Amtsgericht auf halber Kraft

Derzeit liegt der „Output“ des Amtsgerichtes bei etwa 50 Prozent von dem sonst üblichen, sagte Gerichtssprecher Koray Freudenberg. Unter normalen Bedingungen hätten die Richter rund 300 Straf- und Ordungswidrigkeits-Verhandlungen sowie etwa 150 Termine in Zivilsachen in der Woche anberaumt. Hinzu kommen die Verhandlungen des Familiengerichts. Im März und im April fanden pandemiebedingt nur einige Verhandlungstermine in Strafsachen – insbesondere in Haft- und Führerscheinsachen – und in eiligen Familiensachen statt. Seit Anfang Mai konnte der Sitzungsbetrieb wieder auf die Hälfte der üblichen Größe gesteigert werden.

Weiterhin ist man jedoch bemüht, den Publikumsverkehr so gering wie möglich zu halten. Kamen früher täglich 2000 Besucher, waren es im März und April gerade mal 20. Die größte Gefahr ist, dass die Justiz-Wachtmeister infiziert werden. Rund 40 Mitarbeiter dieser Justizbeamten hat das Amtsgericht, sie kontrollieren am Eingang, leiten die Angeklagten in den Gerichtssaal. „Sollte sich einer von ihnen anstecken, muss gleich das ganze Team in Quarantäne“, so Amtsgerichtspräsident Götz Wettich. „Deshalb haben wir sie frühzeitig in zwei Gruppen aufgeteilt, damit das Gericht nicht plötzlich ohne Wachtmeister da steht.“ Beeindruckt war auch die Ministerin von dem Engagement der Wachtmeister, die nun in Schichten arbeiten. „Sie müssen alleine wegen der Nähe zu den Besuchern und Anwesenden die größte Vorsicht walten lassen.“

Verbesserungspotenzial sah die Ministerin wenig, aber auch keinen großen Bedarf für weitere Hilfestellung seitens des Landes. Unterstützung bekommt das Gericht bereits vor allem in Form von Sachmitteln, eine knappe Million Euro hatte das Justizministerium dem Oberlandesgerichtsbezirk zur Verfügung gestellt, um Schutzwände oder Desinfektionsspender anzuschaffen.

Corona als Chance: Mehr IT im Gericht

„Eine zweite Säule, die für uns wichtig ist, ist die IT-Ausstattung“, erklärte der Amtsgerichtspräsident. „Corona hat gezeigt, dass in der Videotechnik eine große Chance liegt, Arbeitsprozesse zu verschlanken. Auf einmal sehen die Richter, dass man etwa per Skype schnell in ein Dreiergespräch mit zwei Rechtsanwälten kommt, um einen Vergleich auszuloten. Diesen Durchbruch im Kopf hat Corona auch gebracht“, so Wettich. Nun wolle man versuchen, alle Richter mit Notebooks, Headsets und Kameras auszustatten. Havliza sagte bei ihrem Besuch Unterstützung durch das Land zu. Eins ist aber auch klar, betonte der Amtsgerichtspräsident: „Das Gespräch Auge in Auge im direkten Gegenüber mit einem Prozessbeteiligten in strittigen Fällen kann diese Technik nicht ersetzen.“

Wie lang es dauert, bis im Amtsgericht wieder Normalität einkehrt, konnte auch die Ministerin nicht sagen. „Ich hoffe, wie wir alle, dass wir das Schlimmste hinter uns haben. Im Moment sieht es ja danach aus und die Zahlen sinken. Wir müssen uns nur immer klar machen: Das Virus ist nicht weg. Wir konnten es durch die Maßnahmen zwar in Zaum zu halten. Nachlässig werden dürfen wir aber nicht.“

