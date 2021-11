Platz für Wohnungen, weniger Lärm: Grüne wollen Westschnellweg-Tunnel

Hannover

Dem Westen Lindens steht eine jahrelange Großbaustelle bevor. Zwischen Lindener Berg im Süden und Schwanenburgbrücke im Norden muss der Westschnellweg erneuert werden. Acht Brücken sind marode. Bereits im ersten Quartal 2022 sollen dazu Gespräche mit den Bürgern beginnen. Grünen-Fraktionschef Daniel Gardemin fordert, dass bei dieser Gelegenheit auch über „einen großen Wurf“ geredet werden müsse. Er schlägt vor, den Westschnellweg – ähnlich wie beim Südschnellweg – in einen Tunnel zu verlegen.

Dass das viel Geld kosten würde, weiß auch Gardemin. Allein die 800 Meter Südschnellweg-Tunnel werden rund 140 Millionen Euro kosten. Die Strecke in Linden, auf der der Grüne die unterirdische Lösung umsetzen will, wäre mit rund zwei Kilometern sogar noch sehr viel länger. Allerdings sieht er vor allem Vorteile. Denn ähnlich wie im Falle des Deckels über die A7 in Hamburg könnten auch im Bereich des heutigen Schnellwegs durch den Bau eines Tunnels oben zahlreiche zusätzliche Wohnungen entstehen.

Mehrkosten für den Tunnel mit Wohnungsbau finanzieren?

„In bester Lage“, wie Gardemin betont. Direkt am Rand der drei Lindener Stadtteile, verkehrlich gut erschlossen. Denn Stadtbahnhaltestellen gibt es schon in der Nähe. „Viele Hektar hochattraktive Fläche“ könnten für den Bau dringend benötigter Wohnungen erschlossen werden, und das Mitten in Hannover, erklärt der Fraktionschef. Damit könnten die Kosten für den Bau des Tunnels mindestens teilweise gegenfinanziert werden, glaubt er.

Startpunkt: Ein kurzes Tunnelstück gibt es am Lindener Berg schon jetzt. Von dort könnte der Westschnellweg unterirdisch weiter Richtung Norden geführt werden, schlagen die Grünen vor. Quelle: Christian Behrens

Der Tunnel würde aus Sicht Gardemins zugleich ein großes Problem lösen. Denn in einigen Bereichen, etwa an der Bardowicker Straße, führt der Westschnellweg in Linden schon heute nur knapp an Wohnhäusern vorbei. Und im Rahmen des Umbaus droht aus Sicherheitsgründen eine Verbreiterung der Schnellstraße. Im Falle des Südschnellwegs war das der Grund für den Bau des Tunnels. Eine neue, breitere Brücke über die Hildesheimer Straße hätte bis dicht an die Häuser der Döhrener Willmerstraße herangereicht. „Am Westschnellweg ist die Situation absolut vergleichbar“, findet Gardemin.

SPD: Tunnel für Lärmschutz ideal – aber zahlt der Bund?

Probleme sieht auch die SPD, der Koalitionspartner der Grünen im neuen Rat. „Gerade beim Lärmschutz sehe ich Verbesserungsbedarf. Da wäre ein Tunnel natürlich ideal“, sagt SPD-Fraktionschef Lars Kelich. Allerdings sei er „auch ein bisschen skeptisch“, ob der Bund bereit sei, das viele Geld dafür in die Hand zu nehmen. „Es wäre von der Umsetzung sicher noch anspruchsvoller als beim Südschnellweg“, vermutet Kelich.

Die für die Planungen zuständige Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr hatte angekündigt, „ergebnisoffen“ in die Gespräche mit den Bürgern zu gehen. Laut Sprecher Jens-Thilo Schulze ist noch keine Entscheidung zu einer bevorzugten Variante gefallen. Der Bau eines Tunnels werde nicht grundsätzlich ausgeschlossen. „Eine Voraussetzung für ein Verfolgen dieser Variante wäre allerdings, dass die Stadt Hannover hier einen städtebaulichen Wert sieht und sich finanziell in deutlichem Umfang am Bau beteiligt“, betont Schulze.

Land: Situation in Linden nicht wie beim Südschnellweg

Allerdings sei die Situation in Linden und in Döhren „nicht vergleichbar“. In Döhren führe die Schnellwegtrasse linienhaft deutlich näher an der Wohnbebauung vorbei, in Linden treffe dies „nur punktuell zu“, so der Sprecher.

In jedem Fall werden sich die Planer beim Land auf eine lebhafte Bürgerbeteiligung einstellen müssen. „Linden-Limmer ist eine Beteiligungshochburg. Das Land sollte gut vorbereitet und mit guten Argumenten in diesen Prozess gehen“, fordert Bezirksbürgermeister Rainer Grube. In jedem Fall müsse eine „stadtteilverträgliche Lösung“ gefunden werden.

