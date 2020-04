Weil die Stadt in der Corona-Krise einen deutlichen Anstiegs des Freizeit-Radverkehrs gemessen hat, prüft sie aktuell, wie sie diesem mehr Raum geben kann. An mehreren beliebten Naherholungszielen könnten schon in den ersten Maiwochen Fahrspuren dafür gesperrt werden. Eine Idee der Grünen bekommt aber eine klare Abfuhr.