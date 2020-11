Garbsen

Der Bauherr konnte nicht dabei sein. Jan Hausen, der L’Osteria-Restaurants in Hannover, Göttingen, Baunschweig und Kassel betreibt, ist seit Mittwochfrüh in Corona-Quarantäne. Er hatte am Wochenende eine Radtour mit einem Freund unternommen, der positiv getestet und ins Krankenhaus eingeliefert wurde. So ließ Hausen sein Statement verlesen. Als „durchaus gewagtes Unternehmen“ bezeichnete der Unternehmer „eine Investition von 3,5 Millionen Euro gerade in dieser Phase“. Aber er sehe in dem Gelände von Möbel Hesse direkt an der B6 mit fast 50.000 Verkehrskontakten täglich „einen Standort mit großem Potenzial“ und glaube, die Gastronomie müsse der Motor „eines zu erwartenden Aufschwungs werden“.

225 Sitzplätze innen, 160 im Außenbereich

Ohne Hausen blieb es Robert Andreas Hesse, seinem Sohn Robert Moritz und Garbsens Bürgermeister Christian Grahl vorbehalten, die Baustelle mit zwei Tröten lautstark zu eröffnen. Im Juni 2021, nach nur 24 Wochen Bauzeit, soll sie schon wieder geschlossen werden. „Wir haben ja schon etwas Erfahrung“, erklärte Projektleiter Jörg Lerch aus Bochum, direkt vor dem allerersten Hesse-Haupteingang entsteht das 132. Restaurant der Symbiose aus Klassikern der italienischen Küche und modernem Lifestyle, das schon am Thielenplatz und in der Vahrenwalder Straße sein Publikum findet.

Als „Mutmacher-Projekt“ bezeichnete Robert Andreas Hesse den Bau des sogenannten Freestander 3.0, das auf 2500 Quadratmetern freistehend gebaut wird und auf 750 Quadratmetern Nutzfläche 225 Sitzplätze im Innen- und Barbereich und weitere 160 im Außenbereich hat. Geplant ist auch eine Pick-up-Station für „Pizza to go“. Das Ganze soll architektonisch wertvoll gestaltet werden: Fassade mit Ziegeln in Grautönen, Veranden in Stahl und Glas.

Erst Möbel kaufen, dann Pizza essen

„Wir hatten für dieses Gelände mehrere gastronomische Anfragen, das Terrain war heiß begehrt“, verriet Hesse der NP, „aber ich bin ein L’Osteria-Fan der ersten Stunde und man sieht mir ja an, dass ich dort häufig zu Gast bin.“ 2012 gab es erste Kontakte zwischen der Gastro-Marke und Familie Hesse, „jetzt ging und geht es erfreulich schnell“, so der Möbelhaus-Chef. Bürgermeister Grahl lobte die Hesses für den „offenen Blick auf diese Chance“ und gratulierte zu dem „Bau an einem der prominentesten Orte dieser Stadt“.

Hesse hofft auf zusätzliche Belebung seines Geschäftes, das die höchste Frequenz von 16 bis 18 Uhr hat. „Erst Möbel kaufen, dann lecker speisen“, wünscht sich Hesse von den Kunden. Seine Bestellung für die Eröffnung im Juni hat der 58-Jährige gestern schon aufgegeben: Pizza Funghi Freschi mit doppelt Käse. Auch Bürgermeister Grahl weiß, was er im Frühsommer gerne essen würde: Conchiglie Granchi di Fiume, Flusskrebse mit Karotten-Zucchini in Hummersauce. Aber erstmal sollte das Gebäude stehen.

Von Christoph Dannowski