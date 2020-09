Pistorius zur Querdenker-Demo in Hannover: Lage muss neu bewertet werden

Hannover

„Ohne Berlin würde man sagen, das wäre das Tagesgeschäft. Jetzt hat sich die Situation aber verändert“, sagte er am Dienstag.

Grund für die Aussage des Sozialdemokraten ist die für den 12. September angekündigte Anti-Corona-Demo in Hannover. Boris Pistorius macht deutlich: „Seit dem Wochenende kann niemand mehr behaupten, dass er nicht wüsste, mit wem er dort auf die Straße geht.“ Der Innenminister betonte allerdings auch, dass es zu früh sei, die Lage komplett einzuschätzen. Derzeit passe man die Planungen täglich an.

Gleichzeitig übte er aber auch Kritik am Vorgehen der AfD. Diese instrumentalisiere die Sorgen der Menschen. Mit Blick auf die Teilnahme von einzelnen Landtagsabgeordneten an den Protesten in Berlin sagte er: „Die Teilnahme an einer Demonstration hat niemals zur Folge, beobachtet zu werden.“ Gleichwohl sei jeder öffentliche Auftritt eine Informationsquelle, politische Gesinnungen einzuordnen.

1000 Teilnehmer gemeldet

Für die Demonstration in Hannover sind derzeit rund 1000 Protestler angemeldet. Es soll nach Angaben der Initiatoren die einzige Großveranstaltung im Norden sein.

Anders als Innenminister Boris Pistorius zeigt sich der Präsident des niedersächsischen Verfassungsschutzes Bernhard Wittaut, schon besorgter. Der „ Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ sagte er: „Das sind keine harmlosen Demonstrationen. Hier mischen sich Personen und Gruppen unter die Demonstranten, die diese Gelegenheit nutzen, um unseren Staat zu destabilisieren.“ Dabei verwies er auf die Ereignisse am vergangenen Sonnabend in Berlin. Dort musste die Demonstration aufgelöst werden, weil Teilnehmer sich nicht an die Corona-Schutzmaßnahmen gehalten hatten. Im Anschluss hatten Protestler Absperrungen überwunden und die Treppen des Reichstags erstürmt.

Bannmeile hält Pistorius für falsch

Für die AfD in Niedersachsen steht fest, das Thema werde zu doll aufgebauscht. Jens Ahrends, innenpolitischer Sprecher der Fraktion, sagte am Dienstag: „Die Szenen vor dem Reichstag waren nicht schön, aber die Besetzung einer Treppe als einen ‚Sturm‘ darzustellen, der übrigens von drei Polizisten aufgehalten werden konnte, ist unredlich und sollte nicht auch noch für weitere freiheitseinschränkende Maßnahmen missbraucht werden.“ Die von Landtagsvizepräsident Bernd Busemann ( CDU) vertretene Position, während des Protests eine Bannmeile um den Landtag zu errichten, hält er ebenfalls für falsch: „Die vom Volk gewählten Vertreter sollten mit den Bürgern, denen sie ihr Mandat zu verdanken haben, ins Gespräch kommen und diese nicht fernhalten.“

Von Mandy Sarti