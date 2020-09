Hannover

Braucht Hannover mehr Bienenwiesen? Sollte Geflüchteten in den Schulen ein Mitschüler als Lernpartner zugewiesen werden? Im Ratssaal des Neuen Rathauses wurde am Montag heftig debattiert und diskutiert. Die Delegierten waren jedoch keine Mitglieder des Stadtrats, sondern Jugendliche. Im Rahmen des Planspiels „Pimp Your Town“ haben Schüler der IGS List, der Gerhart-Hauptmann-Realschule und des Gymnasiums Limmer eigene Anträge zur politischen Zukunft Hannovers in einer Ratssitzung eingebracht. Auch wenn diese fiktiv war: Die Schüler können damit rechnen, dass einige ihrer Vorschläge bald umgesetzt werden.

Hinter dem Planspiel steht der Verein „Politik zum Anfassen“. Gründerin und Geschäftsführerin Monika Dehmel erklärt: „Wir wollen damit Jugendliche für Politik begeistern und zeigen, dass sie nicht langweilig ist – dass Demokratie funktioniert.“ Nach dem Start 2009 ist es in diesem Jahr bereits die zwölfte Auflage von „Pimp your Town“ in Hannover. „Unsere erfolgreichste Station“, freut sich Dehmel. „Hier wurden über die Jahre bereits über 50 Anträge aus dem Planspiel auch vom realen Stadtrat beschlossen.“

Anzeige

27 Schüler debattieren im Ratssaal wie Profis

Deshalb betont Bürgermeister und Ratsvorsitzender Thomas Hermann, der auch die Ratssitzung der Schüler leitet, gleich zu Beginn: „Die heute beschlossenen Anträge werden zu einem späteren Zeitpunkt auch in der richtigen Ratssitzung diskutiert.“ Dafür haben die teilnehmenden Politik-Klassen vorab im Unterricht Ideen zum Schwerpunktthema „lokaler Integrationsplan der Stadt“ gesammelt und diese in Anträge formuliert. Dabei wurden sie von Mitgliedern des Stadtrats unterstützt.

Weitere NP+ Artikel

Lesen Sie auch: Countdown-Ampeln für Hannovers Umland

Für die Debatte im Ratssaal sitzen am Montag 27 Neunt- und Zehntklässler – stets mit einem freien Platz links und rechts neben sich. Sie wurden vorab von ihren Mitschülern (neun pro Klasse) als politische Vertreter gewählt, denn: Wegen der Corona-Pandemie dürfen in diesem Jahr nicht die kompletten Klassen (sonst um die 100 Schüler) dabei sein.

Wie die Profis: Wer das Wort hat, muss aufstehen. Quelle: Ilona Hottmann

Als hätten die jungen Delegierten nie etwas anderes gemacht, tragen sie ihre Anträge wie Profis vor: „Der Rat möge beschließen, dass es eine feste Hausaufgabenhilfe in den Flüchtlingsheimen gibt“, fordert etwa Dominik von der Gerhart-Hauptmann-Realschule. Es folgt eine kurze Diskussion, dann wird abgestimmt. „Wer stimmt dem Antrag zu?“, fragt Hermann in die Runde. Alle 27 Stimmberechtigten heben die Hand. „Damit ist der Antrag einstimmig beschlossen.“

Im Ratssaal debattieren die Demokraten von morgen

Insgesamt 18 Anträge werden diskutiert. Auch wenn mal verschiedene Sichtweisen aufeinandertreffen und Änderungsanträge gestellt werden: Am Ende sind sich die Jung-Politiker meist einig. Das Planspiel scheint den Nerv der Schüler zu treffen: „Ich finde es interessant, auch mal die Sichtweisen von Schülern anderer Schulen zu hören“, sagt etwa Pheline vom Gymnasium Limmer. Das sieht auch Samir von der Gerhart-Hauptmann-Realschule so: „Nicht nur, dass ich was darüber lerne, was andere denken: Ich bekomme auch einen Einblick in die demokratischen Abläufe im Rat und den Alltag der Politiker.“

Ratsvorsitzender: Thomas Hermann hofft mit dem Planspiel die Schüler auf Dauer für Kommunalpolitik zu begeistern. Quelle: Ilona Hottmann

Vom Diskurs der Jugendlichen erhofft sich Hermann, „dass die Schülerinnen und Schüler mit offenen Augen für durch die Stadt gehen und für gesellschaftspolitische Fragestellungen sensibilisiert sind.“ Und wer weiß: „Der eine oder andere nimmt dann in Zukunft hoffentlich einmal einen unserer Plätze hier im Rat ein.“

Von Jens Strube