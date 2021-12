Pilotprojekt in Hannover: Mülleimer melden Aha per Sensor, wenn sie voll sind

Hannover

Wie im Sommer angekündigt, hat der kommunale Abfallentsorger Aha begonnen, „intelligente“ Mülleimer in Hannovers Innenstadt aufzustellen. Gemeinsam mit Energiedienstleister Enercity hat Aha am Montag ein „Pilot-Projekt zur Erprobung digitaler Füllstandssensorik“ gestartet, das Motto lautet „smart waste“, was wörtlich „intelligenter Abfall“ bedeutet.“

In der Praxis heißt das: 20 Abfallbehälter sind mit mit Ultraschallsensoren ausgestattet, die den Füllstand erkennen und via von Enercity geschaffenem Funknetz an die Stadtreinigung melden, sodass diese laut Aha „sie bedarfsgerecht leeren und die Anfahrtsrouten optimieren“ könne, „um Zeitbedarf, Kosten und Emissionen zu senken“ – also auch ein wirtschaftlicher Faktor.

„Innenstadt noch sauberer und lebenswerter machen“

Axel von der Ohe, Erster Stadtrat sowie Finanz- und Ordnungsdezernent, sieht darin die Chance „zeitnah und gezielt überquellende Papierkörbe zu verhindern“. Diese und andere „digitale Lösungen tragen dazu bei, die Standortattraktivität Hannovers weiter zu steigern und die Innenstadt noch sauberer und lebenswerter zu machen.“

Aha-Geschäftsführer Thomas Schwarz, sagt, man habe die Innenstadt gewählt, weil es dort „erfahrungsgemäß ein höheres Abfallaufkommen“ gebe. Zudem könne die durchgehend besetzte Aha-City-Betriebsstätte schnell auf ein höheres Abfallaufkommen, etwa bei Veranstaltungen, reagieren.

Sicherheit und Sauberkeit Hauptanliegen der Händler

Martin Prenzler, Geschäftsführer der City-Gemeinschaft, findet die Sache gut, denn die Innenstadt sollte sich stets von ihrer besten Seite zeigen, und daher seien „Sicherheit, Sauberkeit und der damit verbundene Aufenthaltskomfort“ eines der Hauptanliegen der Einzelhändler.

Das Pilotprojekt soll sechs Monate dauern. Zehn Stand- und zehn Hängebehälter wurden in der Innenstadt mit der modernen Technik ausgestattet, um die digitale Füllstandssensorik zu erproben.

Von Ralph Hübner