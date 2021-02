Hannover

Bis zu 600-mal habe er die Impf-Hotline angerufen, ehe er durchkam. Am Ende wurde er abgewimmelt – ohne Termin oder Platz auf der Warteliste. Als Physiotherapeut behandelt Alexander Neu (45) auch in Corona-Zeiten regelmäßig Patientinnen und Patienten in Alten- und Pflegeheimen. Damit soll er laut des niedersächsischen Impfplans zur Personengruppe mit der höchsten Impfpriorität gehören – oder doch nicht?

„Entweder hatte der Mitarbeiter im Impfzentrum keine Ahnung, oder die Politik lügt bei der Priorisierung“, ärgert sich Neu. Denn nach der Impfverordnung des Landes sollen auch Personengruppen vorrangig den Corona-Schutz injiziert bekommen, „die in stationären Einrichtungen zur Behandlung, Betreuung oder Pflege älterer oder pflegebedürftiger Menschen behandelt, betreut oder gepflegt werden oder tätig sind.“

Alexander Neu hat 100 Patienten in der Woche

Daniela Driefert, Sprecherin des Physiotherapieverbands „VDB“ bestätigt: „Physiotherapeuten, die in Pflegeheimen arbeiten, gehören ohne Zweifel zu der priorisierten Gruppe.“ Von Fällen, wie ihn Neu erlebt hat, habe sie auch schon aus anderen Bundesländern gehört. Die Sprecherin pocht auf die Einhaltung des Impfrechts: „Physiotherapeuten sind durch ihre Arbeit am Menschen jeden Tag einer unmittelbaren Infektionsgefahr ausgesetzt.“

Das sieht auch Neu so: „Insgesamt habe ich etwa 100 Patienten pro Woche.“ Neben der Arbeit in der Bothfelder Praxis mache er auch Hausbesuche und behandele Menschen in Pflegeeinrichtungen. Hochbrisant in der aktuellen Phase. Sind es doch gerade die Bewohner der Alten- und Pflegeeinrichtungen, die durch die Impfstrategie besonders geschützt werden sollten.

Abgewimmelt nach 600 Anruf-Versuchen: „Ich bin stinksauer“

Der 45-Jährige habe es von Freitag bis Montag etwa 600-mal versucht. Ob in seinen Pausen, in den Zeiten zwischen Patiententerminen oder in seiner Freizeit: Jede freie Minute wurde genutzt. „Als ich endlich durchkam, war die Euphorie groß“, berichtet er. Doch dann kam die Abfuhr. Es würden nur Personen über 80 geimpft, soll es geheißen haben. Er müsse warten, bis seine Altersklasse dran sei.

„Ich bin stinksauer“, so der Physiotherapeut. Auch Online sei er beim Impfportal gescheitert. Weil nach der Eingabe der Postleitzahl – zur Zuweisung des nächstgelegenen Impfzentrums – direkt das Geburtsdatum abgefragt wurde, war auch da Schluss. Bislang habe keiner seiner 28 Kollegen in der Bothfelder Praxis einen Termin bekommen können. „Wir wissen einfach nicht, was wir machen sollen.“

Solche Erfahrungen ärgern auch die VDM-Sprecherin. Der Berufsstand werde seit Pandemiebeginn außen vorgelassen. Erst bei der Schutzausrüstung, nun beim Impfen. „Es kann nicht sein, dass es ihnen immer so schwer gemacht wird.“ Eine Antwort vom Landesgesundheitsamt lässt auf sich warten. Eine NP-Anfrage vom Freitag blieb bis Redaktionsschluss am Montag unbeantwortet.

