Phantom vom Ihme-Zentrum in Israel festgenommen

Er hat Immobilien in Deutschland zu Schrottpreisen gekauft und damit ein Milliardenvermögen gemacht. Amir Dayan, einst Besitzer des Ihme-Zentrums und noch immer Eigner des ehemaligen Maritim-Grandhotels am Friedrichswall, ist mit seinem Bruder Itzik von der israelischen Steuerbehörde wegen mutmaßlicher Steuerhinterziehung festgenommen worden. Es gehe dabei um ein Auslandskonto mit mehreren hundert Millionen Euro, berichtet die israelische Finanzzeitung „Globes“.

Unter der Kurzform „der Dayan-Brüder-Fall“ ( Dayan bros case) macht die Festnahme in der Heimat der Dayans Schlagzeilen. Inhaftiert worden, so die „Globes“, sei in dem Zusammenhang auch einer der besten Steueranwälte Israels, inzwischen auf Kaution freigelassen. Er soll den Brüdern geholfen haben, Steuern in Höhe von mehr als 180 Millionen Euro zu umgehen.

Neun Brüder und drei Schwestern

Bislang gelten die beiden Dayans nur als Verdächtige. Aber deutsche Branchenkenner beobachten seit Jahren die Brisanz ihrer Immobiliendeals. Als „opportunistische Investitionen“ bezeichnen sie das Geschäft, das aus Amir Dayan, seinen acht Brüdern und drei Schwestern eine der reichsten Familien Israels machte.

Unter Schlagzeilen wie „Vom Flüchtlingskind zu Deutschlands Immobilienmilliardär“ berichten Wirtschaftsmagazine über Dayans Erfolge. Die Eltern des 46-Jährigen waren 1950 aus dem Iran nach Israel geflohen. Der Vater hatte zunächst als Reinigungskraft gearbeitet. Bruder Moshe verdiente ab 1985 erstes Geld mit Autohandel in den USA; mit zwei Brüdern gründete Amir Dayan 1991 eine Fliesenfabrik.

Kaum überschaubares Firmengeflecht

Nicht mal zehn Jahre später war der Grundstock gelegt für ein heute kaum überschaubares Firmengeflecht. „Unser deutsches Portfolio hat einen Gesamtwert von mehr als zwei Milliarden Euro. Außerdem haben wir 65 Hotels und weitere Bürogebäude in anderen europäischen Ländern, überwiegend England und den Niederlanden“, sagte Amir Dayan in einem im Februar erschienen Interview mit dem Managermagazin.

Zu dem Zeitpunkt gehörte ihm das Ihme-Zentrum schon nicht mehr. Für 16,5 Millionen Euro hatte das Projekt Steglitzer Kreisel Berlin Grundstücks-GmbH, eine von den vielen Firmen im Dyan-Imperium, im Februar 2015 die Betonburg an der Ihme gekauft. Ein Schnäppchen, denn Gutachter hatten den Wert auf 49,6 Millionen Euro taxiert.

Hohe Bürgschaft gezahlt

Nach vielen nicht eingehaltenen Sanierungsversprechungen ist das Ihme-Zentrum längst verkauft – an den deutschen Investor Lars Windhorst. Amir Dayan gehört in Hannover noch das einstige Maritim Grandhotel, gekauft ebenfalls zum Schnäppchenpreis und dann für fünf Millionen Euro an die Stadt vermietet, die es als Flüchtlingsunterkunft nutzte. Die Immobilie am Friedrichswall wird derzeit saniert. Damit die Stadt nicht wieder unangenehme Überraschungen erlebt, ließ sie sich von Intown eine Fertigstellungsbürgschaft in Höhe von 20 Millionen Euro zahlen.

Ein Klacks für Amir Dayan, dem im Februar 2020 ein Megadeal gelang.Er verkaufte Aktien des von ihm kontrollierten Hotel- und Büroverwalters TLG an den Rivalen Aroundtown (dem im Hannover das Schiff am Weidetorkreisel sowie Immobilien im Pelikan-Viertel gehören). Die TLG war bekannt als Treuhand Liegenschaften und macht einen Betonwert von fast 4,6 Milliarden Euro aus. Amir Dayan ist seitdem mit sechs Prozent Anteilen zweitgrößter Aroundtown-Aktionär.

Inwieweit das Firmen-Imperium Dayans durch die Ermittlungen in Israel beeinträchtigt wird, ist nicht zu erfahren. Eine Anfrage der NP blieb ohne Antwort.

