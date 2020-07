HANNOVER

Drei Partner, eine Idee: Touristen und Kunden nach Wolfsburg holen und dafür auch in der Nachbarschaft kräftig die Trommel rühren. Die drei Wolfsburger Freizeitangebote Autostadt, phaeno und Designer Outlets Wolfsburg bieten zum Start der Sommerferien in Niedersachsen ab den 16. Juli ein gemeinsames „Erlebnisreif-Ticket“ zum Sparpreis für Familien, Erwachsene und Kinder an. Beworben wird das Angebot über die hannoverschen Stadtbahnen: Ab sofort fahren zwei mit Erlebnisreif-Motiven beklebte bunte Stadtbahnen quer durch die Stadt. Am Montag haben die Wolfsburger ihr Projekt auf dem Betriebshof der Üstra in Döhren vorgestellt.

„Was tun, wenn erlebnisreif?“, fragen die Nachbarn aus der VW-Stadt und schicken gleich die Antwort hinterher: toben, ausprobieren und entspannen. Wo? Im Park der Autostadt, bei Musikexponaten und Kunstinstallationen im phaeno und beim Strandfeeling inmitten der Shoppingmeile der Designer Outlets – auf 310.000 Quadratmetern, denn so groß sind die drei Einrichtungen zusammen. Claudius Colsman, Mitglied der Geschäftsführung der Autostadt: „Mit den farbenfrohen Erlebnisreif-Stadtbahnen möchten wir auch unsere Nachbarn aus Hannover dazu einladen, mit einem Erlebnisreif-Ticket einen Sommertag bei uns in Wolfsburg zu verbringen.“ Die Stadt empfange die Gäste mit offenen Armen und biete in der Autostadt vieles zum Entdecken: riesige Kletterinstallationen, einen Mikromobilitäts-Parcours, herumfahren mit E-Skates und Ninebots –auch als Segways bekannt – und picknicken im Beachbereich im „ Cool Summer Island“. An den Wochenenden gibt es zudem Musikalisches von Street Music-Künstlern und verschiedene kreative Workshops für Kinder ab sechs Jahren, Jugendliche und Erwachsene.

Anzeige

Eine Art Freizeit-Park für die Familie in der Stadt Wolfsburg

Michael Junge, Geschäftsführer phaeno, sagt: „Unsere Gäste können mit Hilfe der Trickfilmtechnik ohne zu reisen in fremde Welten eintauchen und kreativ werden.“ Und: „Statt Ferien zu Hause ... lieber Ferien in Deutschlands“ hat phaeno eine weitere Aktion in einem Ferienhaus genannt, bei dem sich an interaktiven Stationen und außergewöhnlichen Kunstinstallationen alles um das Spiel mit Bildern dreht. Zusätzlich sorgen im Außenbereich Musikexponate, Showeinlagen und Erfrischungen für Sommerfeeling. Das Designer Outlet Wolfsburg hofft, als Nachbar von diesen Angeboten ebenfalls zu profitieren. „Wir sehen unsere beiden Nachbarn phaeno und die Autostadt als perfekte Ergänzung zu unserem Angebot. Gemeinsam bündeln wir unsere Erlebnis-Welten und bilden hier in Wolfsburg eine Art Freizeitpark für die ganze Familie“, sagt Michael Ernst, der Center Manager des Designer Outlets.

Weitere NP+ Artikel

Mit dem gemeinsamen Erlebnisreif-Ticket erhalten Besucher Zutritt zur Autostadt und zum phaeno: Das Familienticket (zwei Erwachsene und Familienkinder bis 17 Jahren) kostet 45 Euro, ein Erwachsener zahlt 20 Euro, Kinder von sechs bis 17 Jahren zehn Euro, ermäßigte Karten etwa für Senioren oder Studierende betragen 15 Euro. Für Kinder unter sechs Jahren ist der Eintritt frei. Im Vergleich zu den Preisen bei den Einzeltickets spare der Besucher bis zu 24 Euro, so die Wolfsburger. Zusätzlich dazu gibt es fünfmal zehn Prozent Rabatt auf die Shops in den Designer Outlets Wolfsburg. In Zahlen ausgedrückt, ist die Erlebnisreif-Offensive der Wolfsburger dies: mehr als 130 Jahre Automobilgeschichte, 350 Phänomene und Experimente sowie über 85 Marken und Shops mit exklusiven Angeboten. Oder anders formuliert: Ein Ferientag vor der Haustür der Stadt Hannover.

Lesen Sie auch

Von Andreas Voigt