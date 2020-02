Jordanische Pfleger in Norddeutschland: Sie pflegen sie wie ihre Großeltern

Hannover

Sechs Tage lang hat seine Mutter geweint. Immer wenn Mohammad Al-Kawaldeh (24) sie daheim in der jordanischen Hauptstadt Amman anrief. „Jedes Mal war sie am Telefon in Tränen aufgelöst“, erzählt er, als er im Dana-Pflegeheim an der Waldstraße in der List sitzt. Er gehört zu 22 Männern und einer Frau, die im Mai 2019 nach Deutschland gekommen sind, um hier für die Dana-Senioreneinrichtungen zu arbeiten.

Das hannoversche Unternehmen betreibt 19 Senioreneinrichtungen in Norddeutschland, davon fünf in Hannover und Isernhagen. Es beschäftigt etwa 1000 Mitarbeiter und ist einer der größten privaten Anbieter im Pflegesektor. Die Häuser hätten eine Auslastung von etwa 98,5 Prozent, sagt Geschäftsführer Yazid Shammout (58). Gerne expandiert die Gruppe, es fehlt aber an Mitarbeitern; in Hannover kommen bei der Agentur für Arbeit 0,2 Bewerber auf eine offene Stelle in der Altenpflege.

Pfleger haben Studium abgeschlossen

Was also tun? Yazid Shammout dachte sich einen eigenen Weg aus dem Pflegenotstand aus. 2018 startete er ein Programm in Jordanien, durch das er Pflegekräfte wie Mohammad Al-Kawaldeh rekrutiert. Dafür arbeitet Dana in Amman zusammen mit dem Goethe-Institut (Deutsch-Kurse), der Deutschen Botschaft (Visa) und in Hannover mit dem Landessozialamt (Anerkennung von Arbeitszertifikaten) sowie der Agentur für Arbeit (Kenntnisprüfung der deutschen Pflege). In Jordanien ist Pflege ein Studienfach, die Kandidaten, die ins Dana-Programm aufgenommen werden, haben das Studium abgeschlossen. Sie müssen allerdings zuerst Deutsch lernen, außerdem müssen ihre Studien- und Arbeitsnachweise anerkannt werden, bevor sie eingesetzt werden können.

Mohammad Al-Kawaldeh gegenüber sitzt Mohammad Salmann (25), auch er war im Mai mit der ersten Gruppe aus Amman nach Hannover gekommen. Beide betonen immer wieder: „Wir sprechen hier nur Deutsch.“ Salmann erklärt, warum: „Wenn wir immer nur Deutsch sprechen, hilft uns das zu lernen.“ Zu sagen, sie sprächen nach den sieben Monaten im Land fließend, wäre übertrieben. Aber die beiden verstehen im Gespräch fast alles und sie antworten auf Deutsch.

Durchweg positive Rückmeldungen

Mit den Bewohnern, so wirkt es, gehen sie sehr herzlich um. Vor allem Hildegard Bode (87), so erzählt es die stellvertretende Pflegedienstleiterin Wafaa El Tayar, werde am liebsten von Mohammad Salmann betreut: „Dann ist sie glücklich.“ Nachdem Salmann die Seniorin für ein Foto über den Flur begleitet hat, nimmt er sie noch einmal in den Arm und sagt: „Danke für Ihre Zeit.“ Bode strahlt. Er behandle die Bewohnerinnen, wie er daheim auch mit seiner Großmutter umgegangen sei, berichtet Mohammad Salmann.

Es sei eine Herzlichkeit, die gut bei den Bewohnern ankomme, weiß Geschäftsführer Yazid Shammout. Die Rückmeldungen aus den Pflegeeinrichtungen seien bisher durchweg positiv, sagt er. Zweimal im Jahr habe er ein Treffen mit allen Leitern der Dana-Häuser. Bei der jüngsten Runde seien sie begeistert gewesen, weil die Feiertagsdienste Ende 2019 zum ersten Mal leichter zu besetzen gewesen seien, als es lange der Fall gewesen sei. „Das müssen Sie sich mal vorstellen“, rechnet Shammout vor, „Anfang des Jahres 2019 hatten wir 40 offene Stellen bei uns. 23 Jordanier haben wir inzwischen geholt.“ Zunächst werde sie als Pflegehelfer eingesetzt, sieben hätten allerdings die Prüfung auf Anhieb bestanden und könnten nun als Pflegefachkräfte eingesetzt werden. „Sieben Fachkräfte auf einmal“, sagt Shammout, „das ist ein Geschenk.“

Jeden Monat schickt Salmann Geld nach Hause

Und ein Abenteuer. Mohammad Al-Kawaldeh und Mohammad Salmann erzählen davon, wie sie sich in Hannover eingelebt haben. Wie kalt sie das Wetter empfinden („bei uns ist nur zwei, drei Monate Winter, hier fast das ganze Jahr“), wie fremd das Essen („ihr mögt Butter und Kartoffeln wirklich gerne“), wie schön die Natur. Sie schwärmen von den Arbeitszeiten („in Jordanien hatten wir Zwölf-Stunden-Schichten, oft als Doppelschichten“).

Und sie schwärmen vom Verdienst. Salmann: „Zu Hause haben wir etwa 600 Euro im Monat verdient.“ Bei Dana bekommen die Hilfskräfte 2000 Euro brutto im Monat, die Fachkräfte 2700 Euro. „Davon schicke ich jeden Monat 500 Euro nach Hause“, berichtet Al-Kawaldeh. Seine Familie sei stolz auf ihn. Und seine Mutter weine nun auch gar nicht mehr, wenn sie abends miteinander über den Internet-Telefonie-Dienst Skype miteinander sprächen. Trotzdem freue er sich darauf, sie in diesem Jahr in seinem ersten Urlaub besuchen zu können.

Von Verena Koll