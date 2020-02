Pflegepersonal: Wenn Berufe nicht geschätzt werden

Hannover

Die einen, die Dana GmbH in Hannover, werben Pflegekräfte in Jordanien an. Andere, wie die katholischen Niels-Stensen-Kliniken, versuchen, ausgebildete und dann ausgestiegene Pfleger und Schwestern zur Rückkehr in den Beruf zu motivieren. Kann man so machen. Diese Kreativität spiegelt jedoch vor allem die Verzweiflung wider, überhaupt Personal für die Pflege zu finden.

Schlecht bezahlt, wenig begehrt

Man kann gar nicht oft genug darauf hinweisen, dass ein wesentlicher Punkt für die mangelnde Attraktivität der Pflegejobs die schlechte Bezahlung ist. Sie entspricht in keiner Weise der gesellschaftlichen Bedeutung, dafür aber eindeutig der fehlenden Wertschätzung dieser Berufe. Dass der daraus resultierende Personalmangel zugleich zu permanent erhöhtem Stress in diesen Jobs führt, macht sie nicht gerade begehrenswerter. Und dieser Zustand wird durch oft schwierige Arbeitszeiten bei fehlenden Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten keineswegs aufgehübscht.

Wer in Hamburg Tariflohn zahlt, kriegt höheren Pflegesatz

Was tun? Klar, die Bezahlung verbessern, und an der Stelle sollten auch staatliche Regelungen wirksam werden. Einen kreativen Einfall hatte da der Stadtstaat Hamburg: Pflegeanbieter, die nachweisen, dass ihre Arbeitnehmer Tariflöhne bekommen, erhalten höhere Pflegesätze. Kann man so machen – und hat hoffentlich Vorbildcharakter.

