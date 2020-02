Pfleger aus Jordanien: Das ist die Frau im Programm

Hannover

Sie ist die große Ausnahme: Reim Salem (25). 22 Männer sind seit Mai durchs Dana-Programm als Pfleger von Jordanien nach Deutschland gekommen. Und Reim. Die bisher einzige Frau im Programm.

Warum es so wenige weibliche Pflegekräfte sind? „Wenn ein Mädchen in Jordanien aus einer konservativen Familie kommt, darf es normalerweise nicht alleine ausgehen. Und dann alleine nach Europa reisen? Das geht gar nicht“, weiß Dana-Geschäftsführer Yazid Shammout. Er kennt das arabische Leben aus vielen Facetten. Zum Beispiel, weil er ein im Libanon geborener Palästinenser ist, der unter anderem in Kuwait gearbeitet hat und dessen Mutter in Jordanien lebt. „Wenn die Familien hören, dass ihre Tochter in Deutschland allein in einer Wohnung lebt, dann machen sie sich Sorgen: Wird da mal ein Mann zu Besuch kommen? Wird es ihr gut gehen? Außerdem können die Familien nicht einfach mal herüberfliegen, um nachzuschauen“, erläutert Shammout. Visa seien sehr schwer zu bekommen, Flugtickets für arme Familien nicht zu bezahlen.

„Meine Familie ist sehr tolerant“

Und dann sei da die Sache mit dem Kopftuch: Während Jordanien zwar als das westlichste der arabischen Länder gilt, trügen dennoch viele Frauen aus ärmeren Familien das Kopftuch. Bei Dana ist das allerdings nicht erlaubt. Aus hygienischen Gründen, erläutert Yazid Shammout. Wie seine Mitarbeiter das in ihrer Freizeit hielten, sei ihre Sache, auf der Arbeit aber lasse sich das Kopftuch nicht mit den deutschen Hygiene-Vorschriften vereinbaren, darum trägt es auch keine Mitarbeiterin.

Wie es Reim Salem dennoch geschafft hat ins Programm? „Meine Familie ist sehr tolerant“, sagt sie. „Trotzdem war es für meine Mutter sehr schwer, mich gehen zu lassen.“ Während sie immer länger auf ihr Visum warten musste, Reim kam erst im September nach Hannover, habe ihr Vater irgendwann ein Ultimatum gestellt: „Er hat mir noch eine Woche gegeben. Wenn das Visum dann nicht da wäre, müsste ich das Programm verlassen.“ Es kam aber. Reim erzählt, das habe sie unbeschreiblich gefreut. Dennoch habe sie ihrer Familie vorspielen müssen, wie traurig sie darüber sei, „sonst hätten sie mich vielleicht doch nicht gehen lassen“. Nun schickt sie jeden Monat 500 Euro ihres Gehaltes nach Hause. „Um meine Familie zu unterstützen, dafür ist sie auch sehr dankbar“, erzählt Reim, „und ich habe dadurch einen wichtigen Grund zu bleiben.“

„Die Menschen sind alle so dankbar“

Denn die Arbeit gefalle ihr wirklich gut. „Wir haben ein sehr freundliches, hilfsbereites Team im Pflegeheim an der Waldstraße“, berichtet sie. „Und vor allem unsere Bewohner mag ich sehr gerne. Die Menschen sind alle so dankbar hier und sie lachen viel, das mag ich.“

