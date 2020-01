Anbieter vereinheitlichen Ausbildung zum Pfleger

Hannover

Alles aus einer Hand – aber nicht (nur) unter einem Dach: So soll die Ausbildung zur Pflegefachkraft künftig in Hannover aussehen. Zumindest stellen sich das die Diakonie, Diakovere, Bethel und das Kinderkrankenhaus Auf der Bult so vor und haben sich zu einem Ausbildungsverbund zusammengetan. Anlass ist die neue Ausbildungsbestimmung des „Pflegeberufereformgesetzes“. Demnach gibt es statt drei unterschiedlicher Ausbildungen für Altenpflege, Krankenpflege und Kinderkrankenpflege jetzt nur noch die einheitliche, neue Form der „generalistischen Ausbildung“ zur Pflegefachkraft. Und da nicht jede ausbildende Einrichtung alles bieten kann, was an Theorie und Praxis gefordert ist, haben sich die vier im „Pflege Hannover Ausbildungsverbund“ zusammengetan.

Rund 750 Ausbildungsplätze bieten die vier Träger – das für die geforderte Ausbildung zusammen zu bringen und aufeinander abzustimmen bedeutet laut Uwe Mletzko, Pastor und theologischer Geschäftsführer der Diakovere, „enormen logistischen Aufwand“. Er wünscht sich auch, dass „der Pflegeberuf wieder in die Köpfe der Leute“ kommt – als guter Beruf, nicht nur in Verbindung mit negativen Werten, wie seit Längerem darüber geredet werde.

Im April starten die ersten Ausbildungskurse, künftig soll das vier Mal pro Jahr sein, jeweils zu Beginn der Monate Februar, April, August und Oktober. Wer sich bewerben will, kann das entweder bei den unterschiedlichen Einrichtungen oder zentral bei dem Verbund tun. Wer dabei etwa in der Kinderklinik seine Ausbildung startet, wird dort auch angestellt – kann später seinen Schwerpunkt trotzdem etwa in der Altenpflege machen, falls das persönlich gewünscht ist, das garantiert der Verbund. Die Theorie und der größte Teil der Praxis sind für alle Auszubildenden gleich – und was die eine Einrichtung nicht lehren kann, das lernen die Auszubildenden bei einer der anderen im Verbund. Thomas Beushausen, Vorstand der Stiftung Hannoversche Kinderheilanstalt, verweist darauf, dass die Qualität gesichert sei, denn „wir sind alle vier etablierte Einrichtungen mit unterschiedlichen medizinischen und pflegerischen Schwerpunkten“.

Mehr als 1000 Euro schon im ersten Jahr

Warum diese vier Partner? Christian Sundermann, Geschäftsführer von Bethel im Norden, erklärt, dass es „die Mischung“ macht: Alle vier Verbundpartner seien „diakonisch und gemeinnützig geprägt“ und sich mit ihren menschlichen Überzeugungen „sehr nahe“. Und überhaupt: „Ein einzelner von uns könnte das gar nicht mehr abdecken!“

Hans-Peter Daub, theologischer Vorstand der Dachstiftung Diakonie, verweist darauf, dass „wir alles aus einer Hand bieten“, dafür eigens ein Projektbüro geschaffen wurde. Er hofft, dass die Partner das Interesse am Pflegeberuf steigern können. Dazu sollen auch finanzielle Aspekte beitragen: Alle Häuser seien tarifgebunden – und schon im ersten Ausbildungsjahr gebe es etwas mehr als 1000 Euro, „da gibt es im Handwerk keinen Beruf, der Ähnliches bietet!“

Über diesen Weg kann Kontakt aufgenommen werden: service@ausbildungsverbund-pflege-hannover.de

Viele Infos gibt es auf der entsprechenden Web-Seite unter www.ausbildungsverbund-pflege-hannover.de

Von Ralph Hübner