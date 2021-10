Hannover

Mathias Bonse-Rohmann (61) beschäftigt sich als Studiendekan der Hochschule Hannover mit dem Thema Pflege. Er ist Professor für Pflege- und Gesundheitspädagogik, beschäftigt sich also damit, was Studierende in die Pflegeberufe lockt, was sie aber auch dazu veranlasst, die Berufe wieder zu verlassen.

Wie groß ist der Pflegefachkräftemangel in Deutschland?

Sehr groß und aktuelle Zahlen machen wenig Hoffnung. Mein Kollege, der emeritierte Professor und Gesundheitsökonom Michael Simon, hatte vor drei Jahren in einer Studie bereits einen Mangel von 100.000 Pflegefachkräften prognostiziert. Wohlgemerkt waren damit Vollzeitstellen gemeint. Tatsache ist aber, dass die meisten Kräfte in dem Bereich in Teilzeit arbeiten.

Stichwort: Frauenberuf.

So ist es, 85 Prozent der Beschäftigten in den pflegenden Berufen sind weiblich. Und die meisten arbeiten auf Stellen mit 50 bis 75 Prozent, um Familie und Beruf in Einklang zu bringen. Die tatsächliche Zahl des Mangels an Fachkräften in der Pflege dürfte damit also deutlich höher liegen. Das Institut der deutschen Wirtschaft etwa hat in diesem Jahr prognostiziert, dass in Deutschland bis zum Jahre 2035 die ungeheure Zahl von rund 307.000 Fachkräften fehlen wird. Und auch diese Zahl ist in Vollzeitstellen gerechnet, der tatsächliche Mangel dürfte also wiederum höher liegen.

Sie stemmen den Beruf: 85 Prozent der Beschäftigten in den Pflegeberufen sind weiblich. Quelle: Sebastian Gollnow

Ist das überall so? In Hannover, am Deister, in Osnabrück?

Mein Kollege, Professor Michael Isfort von der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen hat dazu jüngst in einer Studie festgestellt, dass die Lage in den sogenannten städtischen Räumen in Nordrhein-Westfalen nicht ganz so dramatisch ist wie in den ländlichen Räumen. Diese sind also noch stärker betroffen und diese Entwicklung verschärft sich.

Vergleichbar mit der ärztlichen Versorgung? Da gibt es doch einige Projekte, die Landärzte in entlegene Regionen locken sollen.

So ist es. Für Pflegefachkräfte gibt es meines Wissens solche Projekte aber nicht, zumindest nicht in einem größeren Umfang.

Woher rührt denn der große Mangel? Wird darüber gesprochen, ist beinahe immer nur von Geld die Rede, die Gehälter müssten steigen. Ist das denn alles?

Die Gehälter sind sicherlich nur ein Teil des Problems, sie bilden es aber nicht in Gänze ab. Wesentlich mehr Pflegende berichten davon, wie sehr sie unter den anhaltend belastenden Bedingungen in der Pflege leiden. Häufig steigen sie hochmotiviert in den Beruf ein, erleben dann aber, wie sehr im Alltag lediglich der Mangel verwaltet wird. Das ist psychisch und physisch belastend. Der Krankenstand in dieser Berufsgruppe ist überdurchschnittlich hoch und muss aufgefangen werden von den zu wenigen Teilzeitkräften, die noch da sind. Diese halten durch. Das können sie aber auch nur eine gewisse Zeit lang. So beginnt häufig schon in der Ausbildung die sogenannte Phase des Cool Out, das heißt, die Pflegenden büßen angesichts der ungeheuren Aufgaben, die sie täglich schultern, Empathie ein, sie werden gleichgültig, stumpfen emotional ab. Was folgt ist nicht selten ein Burn Out, beziehungsweise auch depressive Erkrankungen und ein noch höherer Krankenstand mit dramatischen Auswirkungen für die, die bleiben und sich gegen diese Situation stemmen.

Sich unterhalten, Trost spenden, den Lebensabend verschönern: Das möchten viele Pflegende ihren Schutzbefohlenen ermöglichen. Quelle: Peter Steffen

Das klingt furchtbar.

Das ist eine Abwärtsspirale, und sie bildet immer noch nicht alles ab: Zusätzlich hadern viele Pflegende mit den Schichtdiensten, die physisch anstrengend sind und wiederum schwer vereinbar mit der Familie. Schließlich kommt noch hinzu, dass Pflegende kaum Gehör in der Politik finden, sie haben beinahe keine Lobby. Nicht einmal bei allen Pflegedienstleitungen.

Das sind doch selbst Pflegerinnen und Pfleger.

Nicht wenige derer, die aufgestiegen und auf dem Weg nach oben sind, scheinen unter dem ökonomischen Druck in den Krankenhäusern zu vergessen, worunter sie selbst gelitten haben, als sie einfache Pflegefachkräfte waren. Da sind die Wünsche der Geschäftsführung häufig wesentlich eher verpflichtend, als die Nöte der Kollegenschaft.

Das klingt so düster, gibt es überhaupt einen Ausweg?

Keinen schnellen. Das wird Jahre bis Jahrzehnte in Anspruch nehmen. Wichtig sind vor allem teamorientierte Führungsstrukturen, die unter den Fachkräften zu größerer Zufriedenheit führen. Denn es ist nachgewiesen, dass es Patientinnen und Patienten besser geht, wenn es dem Pflegepersonal gut geht. Dazu gehört natürlich auch ein Blick aufs Gehalt, auf die Schichtdienste, auf die Gesundheitsförderung für Pflegekräfte und auf Aufstiegsmöglichkeiten. Da kann es nur als Ausdruck von Ignoranz gewertet werden, wenn in der Politik überlegt wird, Flüchtlinge oder Ungelernte in weiße Kittel zu stecken und als Hilfskräfte auf Station zu schicken ohne jede Aussicht, jemals aus dem Status der Hilfskraft herauszukommen. Das führt zu einer Dequalifizierung und zu einem Qualitätsverlust pflegefachlicher Leistungen.

Das kann nicht jeder: Pflegefachkräfte sind speziell ausgebildet. Quelle: Daniel Bockwoldt

Würden Fachkräfte aus dem Ausland helfen?

Bisher nicht substanziell und nicht dauerhaft. Denn die Idee ist ja nicht neu, in den 1960er und 70er-Jahren wurden Pflegekräfte aus Asien geholt, seit den 90er Jahren folgten die aus Osteuropa, schließlich Hilfskräfte aus Südeuropa. Nachhaltig war das nicht, der Fachkräftemangel ist dennoch da. Um es also auf den Punkt zu bringen: Eine Zauberformel gibt es leider nicht.

Zur Person

An der Universität Osnabrück hat Mathias Bonse-Rohmann im Fachgebiet der Berufs- und Wirtschaftspädagogik promoviert, nach der Vertretung einer Professur an der Fachhochschule Bielefeld folgte eine Berufung an die Hochschule Esslingen in der Fakultät Soziale Arbeit, Gesundheit und Pflege. Seit 2015 hält Mathias Bonse-Rohmann eine Professur an der Fakultät für Diakonie, Gesundheit und Soziales der Hochschule Hannover.

Von Verena Koll