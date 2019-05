Hannover

Pünktlich um 10 Uhr sind an diesem Samstag die Pflanzentage in Hannover eröffnet worden. Überpünktlich waren hunderte Menschen dort. Die Schlange vor dem Stadtpark reichte zum Start bis um den Kuppelsaal herum. Und während einige noch nicht mal drin sind, kommen wenige Minuten später schon besonders zielstrebige Besucher mit ihren vollgepackten Bollerwagen wieder raus.

Ganz so schnell war Wilfried Theuser nicht, aber auch er hat bereits kurz nach der Eröffnung gefunden, was er sucht. „Wir haben eine Passionsblume gekauft, die sollte es werden.“ Nun stünden noch Küchenkräuter auf seiner Liste.

Es ist so etwas wie das Who is Who der Pflanzen. Kaum ein Gartenwunsch kann hier nicht erfüllt werden. Zarte Blümchen wie die Akelei stehen neben lila Klee, roter Japanischer Ahorn reiht sich an Schaumglöckchen mit rosa Blüten. Teichpflanzen schwimmen in mitgebrachten Becken, Kakteen sind auf Tischen platziert und sortiert.

Lothar Lühr erklärt: „Wir bieten vor allem Kakteen für Sammler an. Die sind teilweise ein bisschen anspruchsvoller, also nicht unbedingt für die Fensterbank geeignet.“ Der Echinocereus etwa sollte eher in einem Gewächshaus stehen. „Sonst bekommt man ihn kaum zum Blühen.“ Aber auch für Laien hat Lühr eine große Auswahl dabei.

Nur einen kleinen Teil seiner gigantischen Auswahl hat das Europa-Rosarium mitgebracht. 8600 Rosensorten gibt es dort, es ist die größte Rosensammlung der Welt, schon 1903 gegründet. Wildrosen, historische Rosen, Stockrosen. „Teilweise sind die alten Sorten sogar robuster als die neu gezüchteten“, verrät Mitarbeiter Andreas Lachner.

Die Pflanzentage finden bereits zum 21. Mal statt. Etwa 100 Aussteller aus ganz Deutschland bieten Blumen, Sträucher, Bäume und Büsche an, zudem geben sie Tipps zum Umgang mit den Pflanzen. Am Samstag ist noch bis 17 Uhr geöffnet, Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet vier Euro.

Von Eva-Maria Weiß