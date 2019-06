Hannover

Das nächste lange Wochenende – doch viele werden an Pfingsten Geduld benötigen. Der ADAC warnt vor Staus auf den Autobahnen rund um Hannover. Die gute Nachricht: Es wird wohl auch Gelegenheiten für eine entspannte Fahrt geben.

Betroffen sind beide großen Autobahnen, also die A2 Richtung Berlin und die A7 Richtung Kassel. „Ganz Deutschland ist unterwegs“, sagt der ADAC. Die größten Probleme sind am Freitagnachmittag, 7. Juni, sowie am Samstag, 8. Juni (Vormittag und früher Nachmittag), einzuplanen. Weitgehend freie Fahrt haben Autofahrer am Pfingstsonntag, 9. Juni. Am Pfingstmontag, 10. Juni, und auch noch am Dienstag, 11. Juni, ist jeweils am Nachmittag wieder mit lebhaftem Heimreiseverkehr und vielen Staus zu rechnen.

Auch Auslandsstrecken betroffen

Die Pfingstreisewelle überzieht auch die klassischen Auslandsstrecken Tauern-, Inntal-, Brenner- und Rheintalautobahn sowie Fernpass- und Gotthard-Route. Aber auch auf den Fernstraßen zu den kroatischen Küsten braucht man viel Geduld.

Stauprognosen gibt es für folgende Abschnitte:

- Großräume Berlin, Köln, Hamburg, München

- Fernstraßen zur Nord- und Ostsee

- A 1 Hamburg - Bremen - Dortmund - Köln

- A 1/A 3/A 4 Kölner Ring

- A 2 Oberhausen - Dortmund - Hannover - Berlin

- A 3 Oberhausen - Frankfurt - Würzburg - Nürnberg - Passau

- A 4 Kirchheimer Dreieck - Erfurt - Dresden

- A 5 Hattenbacher Dreieck - Frankfurt - Karlsruhe - Basel

- A 6 Kaiserslautern - Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

- A 7 Hamburg - Flensburg

- A 7 Hamburg - Hannover - Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte

- A 8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg

- A 9 Berlin - Nürnberg - München

Von Fabian Mast