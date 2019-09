Hannover

Niederlage für die Indians: Der Eishockey-Oberligist wollte per Eilantrag verhindern, dass die Pferdeturmkreuzung für Arbeiten an der Conti-Großbaustelle am Wochenende vom 27. bis 29. September voll gesperrt wird. Das hat das Verwaltungsgericht jetzt abgelehnt.

Die Indians spielen am Sonntag, 29. Septemb...