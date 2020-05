Dieses Wochenende: Vollsperrung der Hans-Böckler-Allee

Hannover

Der Gerdauspfeil auf der Ampel sprang auf grün, trotzdem fuhr kein Auto über die Hans-Böckler-Allee in Höhe der Pferdeturmkreuzung. Während der Feierabendverkehr abflachte, begann am Freitag um 18 Uhr die Sperrung der Hauptverkehrsader. Bis Montag um 5 Uhr ist die mehrspurige Straße zwischen dem Messeschnellweg/B3 und der Clausewitzstraße gesperrt. Die Sperrung ist nötig, um die Stahlkonstruktion für die Brücke mit 71 Metern Spannweite, die die beiden neuen Continental-Verwaltungsgebäude verbinden soll, zu installieren. Alle Verkehrsteilnehmer werden umgeleitet.

Alle Verkehrsteilnehmer von Sperrung betroffen

Größere Staus und Hupkonzerte blieben aus, lediglich einige verwirrte Radfahrer standen vor dem abgesperrten Fuß- und Radweg. „Da müssen wir jetzt halt durch die Eilenriede“, bemerkte einer. Für alle Verkehrsteilnehmer gibt es Umleitungen.

Die Umleitungen

Der Straßenverkehr wird stadtauswärts von der Marienstraße über den Braunschweiger Platz, den Bischofsholer Damm und den Messeschnellweg bis zur Pferdeturmkreuzung umgeleitet. Stadteinwärts, aus Richtung Celle, führt die Umleitung über den Weidetorkreisel, die für die Dauer der Sperrung geöffnete Waldchaussee und die Fritz-Behrens-Allee. Wer stadteinwärts aus Richtung Messe kommend unterwegs ist, wird über die Anschlussstelle Bischofshol und den Bischofsholer Damm umgeleitet. Die Verbindung Innenstadt und Kleefeld führt über den Bischofsholer Damm und den Messeschnellweg. Das Linksabbiegen nach Kleefeld vom Messeschnellweg ist nicht möglich, da die Anschlussstelle Pferdeturm aus Richtung Celle voll gesperrt ist. Alle Umleitungen sind ausgeschildert.

Schienersatzverkehr für Linien 4 und 5

Für die Stadtbahnlinien 4 und 5 gibt es ab Freitag, 21 Uhr, bis Montag um 3.30 Uhr einen Schienenersatzverkehr. Die Linie 11 fährt ohne Einschränkungen. Fußgänger und Fahrradfahrer können die Verbindung zwischen Hans-Böckler-Allee und der Straße am Pferdeturm über die Clausewitzstraße, den Stadtparkweg neben dem Bahndamm und die Kleestraße nutzen.

Autokräne bringen sich auf der Hans-Böckler-Allee in Stellung. Eine 71 Meter lange Brücke wird über die Straße installiert – die Glas-Stahl-Konstruktion soll die beiden Grundstücke der künftigen Continental-Firmenzentrale am Pferdeturm verbinden Quelle: Petrow

Erneute Sperrung am nächsten Wochenende

Am nächsten Wochenende, vom 15. bis zum 17. Mai, wird der Abschnitt erneut gesperrt. In diesem Zeitraum erfolgt die Montage der Stahlkonstruktion für die neue Brücke. Der Spatenstich für die neue Continental-Konzernzentrale erfolgte im Sommer 2018, seitdem wird auf den beiden Grundstücken an der Hans-Böckler-Allee gebaut. Im nächsten Jahr, zu seinem 150-jährigen Jubiläum ist der Einzug geplant.

Von Stella-Sophie Wojtczak