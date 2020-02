Petition fordert: Eigene Ampelphasen für Radfahrer – Verwaltung stellt sich quer

Hannover

Seit dem tödlichen Unfall eines elfjährigen Fahrradfahrers im April 2018 am Industrieweg (Brink-Hafen) wird in Hannover über sicherere Rechtsabbieger-Ampeln in Hannover debattiert. Auch die Stadtpolitik beschäftigt sich mit dem Thema. Der Grund: eine von Bürgern eingereichte Petition. Sie fordert für Hannovers große Ampelkreuzungen die Entkopplung des Geradeaus-Grüns für Radfahrer und Fußgänger von dem Grün für rechtsabbiegende Auto- und Lkw-Fahrer.

Gestartet wurde die Petition im Dezember 2018, mehr als 2700 Menschen haben sie bis heute unterschrieben: Sie fordern die Politik zum einen auf, die Ampelschaltung am Industrieweg zu entschärfen. Das ist inzwischen passiert: Im Sommer 2019 lenkte die Stadt, die sich zuvor lange geweigert hatte, ein und baute für Rechtsabbieger von der Vahrenwalder Straße in den Industrieweg eine eigene Ampel auf. Inzwischen wurde sogar die Geradeaus-Ampel mit einem Geradeaus-Pfeil versehen, da zuvor etliche Rechtsabbieger (trotz Rot) auch bei Geradeaus-Grün gefahren waren.

Über den zweiten Aspekt der Petition muss noch politisch entschieden werden: Noch weitere Ampelschaltungen im Stadtgebiet sollen entkoppelt werden. Vor allem dort, wo es bereits zu schweren und tödlichen Unfällen mit Radfahrern gekommen ist – etwa am Altenbekener Damm, an der Celler Straße, Ecke Hamburger Allee sowie weitere Kreuzungen der Vahrenwalder Straße.

Gegen Neuerung: Verwaltung beruft sich auf „Richtlinien“

Die Stadtverwaltung sieht diese Forderung kritisch. Die gemeinsame Signalisierung für Rechtsabbieger und geradeaus sei „die Regellösung laut Richtlinien für Lichtsignalanlagen und wird in dieser Form deutschlandweit angewendet“, formulierte die Stadtverwaltung in ihrer Stellungnahme zur Petition. „Nur an Knotenpunkten, an denen besonders starke Abbiegeströme zu verzeichnen sind und daher zwei separate Fahrstreifen für rechtsabbiegende Kraftfahrzeuge eingerichtet wurden, ist eine signaltechnische Trennung geboten und daher im Stadtgebiet bereits grundsätzlich eingerichtet“, verteidigte die Stadt den Status quo.

Zudem seien mit den Änderungen der Ampelphasen deutliche Erhöhungen der „Wartezeiten auch für Fußgehende und Radfahrende die Folge“, was wiederum die Akzeptanz der Ampeln herabsetze. Sprich: Die Zahl der Rotlichtverstöße würde vermutlich steigen, prognostiziert die Verwaltung. Aber auch aus räumlichen Gründen sei der Vorschlag nicht umsetzbar, da für einen separaten Rechtsabbiegerstreifen vor so manchem Knotenpunkt schlichtweg die Fläche fehle.

Das Fazit der Stadtverwaltung: „Zusammengefasst ist festzustellen, dass die mit der Petition geforderte getrennte Freigabe des rechtsabbiegenden Verkehrs und des parallelen Rad- und Fußgängerverkehrs nicht die Regellösung für alle Lichtsignalanlagen im Stadtgebiet sein kann.“

Politik vertagt die Entscheidung

Doch entscheiden müssen schlussendlich die gewählten Politiker: Im Bauausschuss am Mittwoch stand die Petition zwar auf der Tagesordnung, wurde aber von den Grünen zur Beratung „in die Fraktion“ gezogen. Heißt: Erst in der nächsten öffentlichen Sitzung des Gremiums am 4. März wird über die Forderung der Petenten beraten.

Aktivisten nehmen Stellungnahme der Verwaltung auseinander

Von eben diesen Petenten gab es bereits am Rande der Ausschusssitzung Contra gegen die Stellungnahme der Verwaltung. „Das Fazit der Stadtverwaltung lautet: Trennung kann nicht die Regellösung sein – unseres lautet, die Trennung der Verkehrsströme muss die Regel werden“, so die Radfahrer Gregor Bischoff und Gerd Reincke, die sich auch im ADFC engagieren. „Die Verwaltung stellt fest, dass die beanstandete Ampelschaltung regelkonform sei. Wir stellen fest, dass diese regelkonformen Schaltungen Radfahrer und Fußgänger bundesweit gefährden – die letzten Unfälle dieser Art gab es in Berlin und Hamburg, mit allein fünf Tote im Januar“, so Reincke.

Auch den Hinweis der Stadt, dass an Knotenpunkten eine Trennung bereits vorhanden ist, lassen die beiden nicht gelten: „Wir kennen nur drei Knoten im Stadtgebiet, die die Trennung an einzelnen Ecken aufweisen – Industrieweg, Limmerstraße und Empelder Straße.“ Die Stadt konnte – auch auf NP-Anfrage – bislang keine Beispiele nennen, die die Behauptungen in der Stellungnahme untermauern.

„Derzeitige Regelungen gefährden Leben“

Zu dem Argument der drohenden längeren Wartezeiten meinen die Petenten: „Es ist eine Frage des politischen Wollens. Wenn der Straßenverkehr weiter auf die Leichtigkeit des Autoverkehrs ausgerichtet wird, werden weitere Unfälle folgen.“ In anderen Ländern, etwa Dänemark, sei die Trennung an großen Kreuzungen Usus.

Auch den Platzmangel an den Kreuzungen, der angeblich Änderungen ausschließt, lassen die beiden nicht gelten: An den großen Kreuzungen, wie Celler Straße/Hamburger Allee, Aegidientorplatz, Hildesheimer Straße/ Altenbekener Damm und weiteren sei ausreichend Raum für eine Trennung vorhanden, sagen sie. „Die derzeitigen Regelungen zum Abbiegen gefährden Leben“, sagen Bischoff und Reincke, die nun auf ein Umdenken der Politik hoffen. „So darf es nicht bleiben.“

Mehr zum Thema

Von Simon Polreich