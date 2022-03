Hannover

Hannover im Herzen, das große Kino als Bühne, die eigene Historie als Wunde: Ali Samadi Ahadi (50) blickt auf ein facettenreiches Leben. Wie ihn das geprägt und beeinflusst hat, erzählte uns der Filmemacher.

Herr Ahadi, haben Sie je davon geträumt, auf den Mond zu fliegen?

Milliardäre bereiten so etwas ja gerade vor, oder? Ich glaube, dass ich das nicht erleben werde (lacht). Aber klar, als Kind hatte ich großes Interesse am Mond, an Raketen, allem, was schnell ist und weit weg führt. Wobei ich damals viel zu klein war, um zu begreifen, wie weit weit sein kann.

Was glauben Sie, warum diese Sehnsucht bei Menschen so groß ist?

Der Mond hat von sich aus eine gewisse Anziehungskraft, spielt in Sachen Sehnsucht eine große Rolle. All die Mondgeschichten, die es gibt, all die Träume, die er weckt, wenn er durchs Fenster scheint und unsere Träume erhellt. Diese Visualisierung begleitet mich.

Bald in den Kinos: „Peterchens Mondfahrt“ läuft bundesweit am 31. März an. Quelle: Little Dream Entertainment

Sie nehmen Kinder und Erwachsene mit „Peterchens Mondfahrt“ auf diese besondere Reise. Warum haben Sie diese Geschichte gewählt?

Die Idee kam von meinem Produzenten-Partner Frank Geiger. Die Geschichte stammt aus dem Jahr 1912 und die Erzählweise ist, dass Peter und Anneliese Beobachter der Ereignisse und nicht richtig involviert sind. Es sind so viele Elemente in der Geschichte: Diese Riesenaktion, einem Tier zu helfen, die Zweifel an ihrem Geschwisterdasein und daran zu wachsen – das zu verfilmen war eine schöne Herausforderung, die ich gerne angenommen habe.

Ziemlich bunte Truppe: Hier hat die Nachtfee vier ihrer treuen Naturgeister an ihrer Seite – (von links) den Sturmriesen, Regenfitz, Hagelhans und Frau Holle. Quelle: Little Dream Entertainment

Die Figuren sind wie selbstverständlich divers – sie sehen mitteleuropäisch, indisch und afrikanisch aus.

Ich mache seit fast 32 Jahren Filme und seit gut 15, 20 Jahren haben 25 Prozent der Menschen, die mit mir vor oder hinter der Kamera arbeiten, einen Migrationshintergrund. Für mich gehört das einfach dazu. Wir haben uns für die Naturgeister aus der Originalgeschichte in andere Weltkulturen aufgemacht, um nach Pendants zu suchen. So stammt etwa der Donnergott nun aus dem nigerianischen Kulturkreis. Wir haben Ikonen aus der ganzen Welt implementiert.

Es ist ihr erster vollanimierter Film: Inwiefern war Ihre Arbeit da anders als bislang?

Am Ende kommt das gleiche raus wie bei einem Spielfilm, nur ist der Weg anders. Zuerst wir die Sprache aufgenommen, dann kommen die zunächst grob gezeichneten Skizzen am Storyboard dazu und man schaut, ob das so funktioniert. Passt der Rhythmus, passt die Länge? Dann macht man sich daran, die Charaktere und die Welt zu gestalten, so kommt man Schritt für Schritt zum Ende. Ich habe mir zur Aufgabe gemacht, die Qualität so gut wie möglich zu machen, damit der Film mit international produzierten mithalten kann – mit unserem kleinen Budget. Das ist uns gelungen, ich bin sehr stolz.

Ali Samadi Ahadi *9. Februar 1972 in Tabriz (Iran). Als er für den Ersten Golfkrieg als Kindersoldat zwangsrekrutiert werden soll, flüchtet er nach Deutschland – alleine, ohne seine Eltern. 1992 absolviert er an der Leibnizschule das Abitur, studiert Sozialwissenschaften, Design für elektronische Medien und Visuelle Kommunikation in Hannover und Kassel. Geld verdient er hinterm Tresen des einstigen Clubs Sub am Raschplatz. 1997 bricht er die Studiengänge ab, zieht ein Jahr drauf nach Köln. Seit 2000 arbeitet er als freier Regisseur und Drehbuchautor. Für die Dokumentation „Lost Children“ über Kindersoldaten in Uganda wird er mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet, für die Doku „Iran: Elections 2009“ mit dem Grimme-Preis geehrt. Die längere Fassung kommt als „The Green Wave“ ins Kino und gewinnt bei internationalen Filmfestivals in Prag, Den Haag, Genf und Washington Preise. Es folgen weitere Filme, unter anderem die aus der „Pettersson und Findus“-Reihe. Ahadi hat eine Tochter (21) und lebt in Köln.

Privat wurden Sie vor schlimme Herausforderungen gestellt – Sie sind während der Entstehung an Krebs erkrankt. Wie geht es Ihnen heute?

Im Rahmen des Möglichen eigentlich ganz gut. Ich freue mich, dass ich nach wie vor am Leben bin, trotz Bitterkeit, die um uns herum herrscht, selbst verursachter Dinge und solcher, die gegeben sind. Ich nehme die Dinge, wie sie sind. Wer hätte gedacht, dass ich die Premiere von „Peterchens Mondfahrt“ erleben darf?

Stolzer Preisträger: 2011 wird Regisseur Ali Samadi Ahadi für seine Fernsehdokumentation „Iran: Elections 2009“ mit dem Adolf-Grimme-Preis geehrt. Quelle: Imago

Hat diese Erfahrung Ihren Blick auf den Film verändert?

Es hat mein Leben verändert. Ich habe begriffen, dass meine Zeit limitiert ist. Und diese Zeit ist wichtig. Das war der Grund, warum ich den Film so gut, wie es nur geht, machen wollte. Das war der Grund, warum ich an diesem Film mit Leuten arbeiten wollte, mit denen ich mich gerne umgeben. Das schaffte eine Atmosphäre, in der wir respektvoll, freundlich und mutig miteinander umgegangen sind. All das hat „Peterchens Mondfahrt“ beeinflusst.

Sie waren 13, als sie aus dem Iran nach Deutschland geflüchtet sind. Ohne ihre Eltern. Wie ist das, wenn Sie als Vater einer Tochter nun auf den Krieg in die Ukraine schauen?

Je älter ich werde, desto mehr merke ich, dass der Verlust meiner Kindheit unwiederbringbar und durch nichts zu ersetzen ist. Es ist eine Wunde, die sich immer stärker auftut. Meine Mutter ist 2020 gestorben, ich konnte mich nicht von ihr verabschieden. Ich spüre, dass meine Sehnsucht dazuzugehören, sehr präsent ist. Ich habe jahrzehntelang zwischen den Stühlen gesessen, gehörte weder der einen Kultur noch der anderen an. Und dann bekomme ich einen Wutanfall, wenn ich sehe, dass Unterschiede zwischen ukrainischen und nicht ukrainischen Flüchtenden gemacht werden. Es verschlägt mir die Sprache, es ermüdet mich. Ich habe es einfach satt.

Hannoveraner auf dem roten Teppich: Ali Samadi Ahadi an der Seite von Lina Larissa Strahl bei der Premiere „Peterchens Mondfahrt“ in Hamburg. Quelle: Jasper Ehrich/Little Dream Pictures

Sie stellen den in Ihrer alten Heimatstadt Hannover vor. Ist das besonders?

Hannover ist nicht meine alte Heimatstadt, Hannover ist mein Zuhause, auch wenn ich dort keins mehr habe. Meine besten Freunde leben dort, für mich ist es immer ein nach Hause kommen. Wenn man auf der Welt keine Heimat oder auch viele Heimaten hat, wächst einem die ans Herz, von der man weiß, dass man hingehört.

Ali Samadi Ahadi stellt „Peterchens Mondfahrt“ am 19. März um 14 Uhr im Astor Grand Cinema an der Nikolaistraße persönlich vor. Tickets kosten 11, Kinder zahlen 7 Euro.