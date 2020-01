Zwei oder drei neue Dezernenten – Belit Onay steht vor Puzzle

Hannover

Im Mai hat er Geburtstag, kurz darauf ist Schicht. Stadtbaurat Uwe Bodemann (64) will im Juni in Pension gehen – drei Jahre, bevor seine Amtszeit endet. Eigentlich, so hatten viele erwartet, müsste längst der Nachfolger gewählt sein. Doch OB Belit Onay arbeitet an einem Puzzle. Schließlich muss er auch Ersatz für Harald Härke finden, den seit der Suspendierung zwei Kolleginnen (Rita Maria Rzyski und Konstanze Beckedorf) vertreten. Im November ist der Ex-Kultur- und Personaldezernent in Pension gegangen.

Besetzt Onay zwei oder drei Stellen neu? Wie verändert er Zuschnitte? Auf den Rathausfluren kursieren Gerüchte. Mit den Fraktionen hat der Verwaltungschef erste Gespräche geführt. Jetzt schon dürfte dem Grünen, der am 22. November sein Amt als Nachfolger von Stefan Schostok antrat, klar sein, welche Stolperfallen bei der Suche drohen.

Begehrlichkeiten größtes Problem

Als wahrscheinlich größtes Problem sind die Begehrlichkeiten der Fraktionen zu nennen. Die SPD, die 74 Jahre lang Hannovers OB stellte, ist im Dezernentenkollegium nur mit Stadtkämmerer Axel von der Ohe (42, gewählt bis Juni 2025) vertreten. Das reicht den Genossen nicht.

Die CDU mokiert seit Jahren, genauer seit Sozialdezernent Thomas Walter im Februar 2016 aus dem Amt schied, dass die größte Oppositionsfraktion an der Stadtspitze nicht vertreten ist. Die FDP soll gedroht haben, dass sie das rot-grün-gelbe Ampelbündnis platzen lässt, wenn nicht auch sie bei der Dezernatsbesetzung zum Zuge kommt. Die Ära der Liberalen an der Verwaltungsspitze endete 1993, als Kulturdezernent Karl-Ernst Bungenstab nach 18 Jahren aus dem Amt schied.

Simpelste Lösung scheidet aus

Die simpelste Lösung, alle Ansprüche zu befriedigen, scheidet aus. Sie wäre: Für das Kulturdezernat bekommt die FDP das Vorschlagsrecht, für Personal die SPD und das Baudezernat würde an die CDU gehen. Die aber sieht ihre Kernkompetenz woanders: Wirtschaft, so heißt es, ist ihr Wunsch.

Bekanntlich gehen Wünsche nicht immer in Erfüllung. Sabine Tegtmeyer-Dette führt das Wirtschaft- und Umweltdezernat. Viele hätten sich die Grüne, die zwei Mal interimsweise Verwaltungschefin war (beim Wechsel von Stephan Weil in die Staatskanzlei und beim Rücktritt von Schostok) als OB-Kandidatin gewünscht. Sie lehnte ab – und sagt auch heute nicht über ihre Lebensplanung. Gewählt ist die Erste Stadträtin (59) bis Juli 2021. Wird sie für eine zweite Amtszeit zur Verfügung stehen? „Mir macht meine Arbeit sehr viel Spaß und alles Weitere wird sich beizeiten zeigen“, so Tegtmeyer-Dette auf Anfrage.

Dezernate neu schneiden

Eine fähige Frau nicht wieder zu wählen, wenn sie denn will, würde inzwischen niemandem im Rat mehr einfallen. Trotzdem ließe sich auch ihr Dezernat neu schneiden. Gedankenspiel bei einigen: Umwelt verbinden mit Bauen. Dieses Dezernat würde im Gegenzug die Aufgabe Flüchtlinge verlieren. Schließlich, so das Argument, sei heute eher Integration die Aufgabe als Unterbringung.

Die vernünftigste Lösung, SPD, Grüne, FDP und CDU verzichten auf Vorschlagsrecht und suchen gemeinsam den oder die jeweils Fähigsten, kommt wahrscheinlich nicht an. Es sei denn, Belit Onay gelingt meisterhafte Überzeugungsarbeit beim Puzzle.

Von Vera König