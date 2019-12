Personalnotstand in Kliniken immer dramatischer

Hannover

Der Personalnotstand in deutschen Kliniken wird immer dramatischer. Nach einer aktuellen Erhebung, die der Tagesspiegel veröffentlicht hat, haben vier von fünf Krankenhäuser Probleme, offenen Pflegestellen zu besetzen. Auch in Hannover und der Region kämpfen die Kliniken mit dem zunehmenden Fachkräftemangel.

17.000 Pflegestellen offen

Bundesweit sind rund 17.000 Pflegestellen verwaist. Und bei den Ärzten sieht es nicht viel besser aus. 76 Prozent der fast 2000 befragten Kliniken finden keine Mediziner, um offene Stellen zu besetzen. Die Zahlen stammen aus dem neuen Krankenhaus-Barometer des Deutschen Krankenhausinstituts (DKI). Sie verdeutlichten, „welch ungeheurer Handlungsdruck besteht, um mehr Menschen für den Pflegeberuf zu begeistern“, sagte der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gaß. Die Situation verschärfe sich „dramatisch“, betonte er. Die Politik müsse daher „dringend wirksame Gegenmaßnahmen zur Entlastung des Personals ergreifen, sonst steuern wir auf eine ernste Versorgungskrise hin“.

Stationen bleiben zeitweise geschlossen

Allein das Klinikum Region Hannover (KRH) hat in seinen Häusern derzeit 63 offene ausgeschriebene Stellen in der Pflege, dazu 32 offene Stellen im medizinischen Bereich. „Darüber hinaus haben wir mit dem KRH Mobil-Team eine hausinterne Agentur aufgebaut, für die wir bis zu 80 weitere Pflegekräfte gewinnen möchten“, erläutert KRH-Pressesprecher Steffen Ellerhoff. Mit einem ganzen Bündel an Maßnahmen reagiert man auf den zunehmenden Fachkräftemangel. Dazu gehört auch, die Arbeitsplätze so attraktiv wie möglich zu gestalten. So soll eine breit angelegte Digitalisierungsstrategie die Angestellten von unnötigen und ungeliebten Dokumentationsaufgaben entlasten.

Weniger Leiharbeitnehmer

Das Mobil-Team erlaube es zudem, besser auf kurzfristig auftretende Personalengpässe – etwa bei Krankheitsfällen – zu reagieren. „So müssen wir weniger auf Leiharbeitnehmer zurückgreifen, sondern es stehen Beschäftigte zur Verfügung, die mit den Abläufen und Versorgungsstandards vertraut sind“, so der KRH-Sprecher. Hinzu kämen noch diverse Maßnahmen zur Gesundheitserhaltung der Beschäftigten. Aber: „Als letztes Mittel kommen auch wir nicht darum herum, vorübergehend unsere Versorgungsangebote einzuschränken und zeitweise Betten oder auch Stationen zu schließen.“ Noch könne man die Notfallversorgung trotz eingeschränkter Kapazitäten sicherstellen. „Nach unserer Einschätzung wird es durch die sich stetig verschärfenden bundespolitischen Rahmenbedingungen aber zu einer weiteren Verknappung der Versorgungsangebote kommen.“

Forderung nach 35-Stunden-Woche

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach bringt angesichts der jüngsten Zahlen schnelle Gegenmaßnahmen in Spiel. „Durch die Unterversorgung mit Pflegepersonal und Ärzten wird die Patientengesundheit zunehmend gefährdet“, sagte er dem Tagesspiegel. Der Mangel an Ärzten führe dazu, dass Klinikpatienten nicht mehr in jeden Fall eine angemessene Behandlung bekämen. „Und infolge des Personalnotstands bei den Pflegekräften steigt erwiesenermaßen die Sterblichkeit der Patienten.“ Lauterbach forderte neben einer besseren Bezahlung von Pflegekräften die schnelle Einführung einer 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. „Nur so werden wir genügend Menschen für den Pflegeberuf gewinnen können.“ Die Pläne von Gesundheitsminister Jens Spahn ( CDU), Pflegekräfte aus dem Ausland anzuwerben, würden nicht zu einer deutlichen Verbesserung der Situation führen. Der SPD-Gesundheitsexperte sprach sich überdies dafür aus, von nun an 5000 zusätzliche Medizinstudenten zuzulassen. „Wir brauchen jetzt eine konzertierte Aktion der großen Koalition, um die Misere an den Kliniken zu beheben.“

