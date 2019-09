Personalmangel in Verwaltung soll „Chefsache“ werden

Hannover

Das Thema Personalmangel wird bei der Stadt derzeit extrem heiß gehandelt. Am Dienstag stellten sich mehrere OB-Kandidaten auf einer internen Personalversammlung der Diskussion. Die Not erkannten dabei offenbar alle an.

In dieser Hinsicht zeigt sich Gesamtpersonalrats-Vorsitzende Karin Gödecke halbwegs zufrieden: Denn zumindest der Tenor der vier eingeladenen Kandidaten ( SPD, CDU, Grüne, Linke; die Auswahl orientierte sich an der EU-Wahl) stimmte: Dem Personalmangel müsse entgegengewirkt werden, in einer „wachsenden Stadt müsse auch das Personal mitwachsen“, hieß es fast gleichlautend.

Problem auch hausgemacht

Dabei ist das Personalproblem zu einem großen Teil hausgemacht: Noch bei den Haushaltsberatungen vergangenes Jahr hatten Politik und Verwaltungsspitze die Personalforderungen aus den Fachbereichen von 1311 neuen Mitarbeitern auf rund 874 gestutzt, um Geld zu sparen. Die Folge: Extrem lange Wartezeiten für Bürger in vielen Ämtern sind derzeit Normalität.

Inzwischen hat die Stadtverwaltung gegengesteuert, man ringt um Fachkräfte. „Doch wer bewirbt sich in hochfrequentierte Ämter, die total überlastet sind?“, fragt GPR-Vorsitzende Gödecke.

Die Stadt als Arbeitgeber attraktiver machen – mit dieser Parole gingen deshalb auch die Kandidaten bei der Rathaus-internen Personalversammlung auf Stimmenfang, erklärten es zur „ Chefsache“ – ohne die Pläne zu konkretisieren.

Leistungsprämien : Die Schlichtung soll helfen

Dabei wird derzeit über ein mögliches Instrumentarium der Attraktivitätssteigerung im Rathaus gestritten – zwischen der Personalabteilung auf der einen Seite und dem GPR auf der anderen: Es geht um die Leistungsprämien, die jahrelang an alle 8500 Tarifbeschäftigte ausgezahlt wurden – etwa 700 Euro und unabhängig von erbrachten Leistungen.

Diese Praxis ist inzwischen fragwürdig. Das Rechnungsprüfungsamt und die Verwaltung sieht sie als rechtswidrig an, Verdi und der GPR aber als Teil des Tarifvertrags. Kommt jetzt Bewegung in die Sache? „Wir versuchen den Streitfall mit der Verwaltung so schnell wie möglich zu klären“, so Gödecke. Ein Schlichter soll zwischen Verwaltung und GPR vermitteln – darauf habe man sich am Montag verständigt. Nun müsse das genaue Verfahren geklärt werden, etwa die Größe der Schlichtungskommission. „Wir wollen so schnell wie möglich Klarheit für die Kollegen“, so die Vorsitzende. Sie ist aber überzeugt, dass eine garantierte Prämie helfen könnte, um Personal anzulocken. „Warum nutzen wir sie nicht?“

Der Gedanke, Anreize für potenzielle Fachkräfte zu schaffen, fand grundsätzlich auch Unterstützung bei den OB-Kandidaten – „festlegen wollte sich in dieser Sache aber niemand.“

Von Simon Polreich