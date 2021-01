Per Haftbefehl gesucht: Polizei nimmt untergetauchten Drogendealer in der Südstadt fest

Hannover

Das Versteckspiel ist vorbei: Ein mit zwei Haftbefehlen gesuchter Mann (30) wurde am Dienstagmorgen von der Polizei in seiner Wohnung in der Südstadt festgenommen. Der Gesuchte war bereits zuvor wegen Drogenhandels verurteilt worden, vor Haftantritt jedoch untergetaucht. Bei der Festnahme fanden die Beamten größere Mengen Drogen.

Zielfahnder der Polizei kamen dem 30-Jährigen nach längeren Ermittlungen auf die Schliche. Am Dienstagmorgen griffen sie gegen 6:30 Uhr zu und überraschten den Gesuchten in einem angemieteten Apartment an der Höltystraße und nahmen ihn fest.

Ermittler stellen Drogen im Wert von 20.000 Euro sicher

Dabei stießen die Beamten bei der von der Staatsanwaltschaft Hannover angeordneten Durchsuchung zudem auf eine erhebliche Menge Drogen: Neben vier Kilogramm Marihuana stellte die Polizei 200 Ecstasy-Tabletten sowie Amphetamine sicher. Geschätzter Straßenverkaufswert der Drogen: etwa 20.000 Euro.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wegen des erneuten Fundes von illegalen Substanzen wurde ein weiteres Ermittlungsverfahren gegen den Drogendealer eingeleitet. Der einschlägig bekannte Mann kam in die Justizvollzugsanstalt Sehnde. Nachdem dieser bereits in der jüngeren Vergangenheit wegen Drogenhandels zu Freiheitsstrafen verurteilt wurde, tauchte der 30-Jährige vor seiner Gefängnisstrafe unter. Mit der Festnahme konnten die Haftbefehle der Staatsanwaltschaft nun vollstreckt werden.

Lesen Sie auch „Cold Cases“: Hunderte alter Fälle warten noch auf Aufklärung

Von Jens Strube