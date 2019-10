Laatzen

Schwer verletzt wurde ein Pedelecfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend auf der Hildesheimer Straße in Laatzen.

Der 41-jährige Mann fuhr zuvor entlang der Hildesheimer Straße auf dem Radweg in Richtung Sarstedt. In gleicher Richtung fuhr parallel zu ihm ein 66 Jahre alter Mann mit einem Renault Kangoo auf der Straße. Der Unfall ereignete sich gegen 18 Uhr, als der Kangoofahrer nach rechts auf die Straße Am Meyerkamp abbiegen wollte.

Der Autofahrer bemerkt den Pedelec-Fahrer rechtzeitig und hielt noch vor dem Radweg an. Auch der Pedelecfahrer bremste stark ab, stürzte jedoch dabei. Zu einer Berührung mit dem Auto kam es nicht.

Bei dem Sturz verletzte sich der 41-Jährige schwer. In Begleitung eines Notarztes musste er in eine Klinik gebracht werden.

Von Simon