Hannover

Wegen eines Fahrfehlers hat eine 77-jährige Seniorin am Mittwoch die Kontrolle über ihren Pkw verloren. Sie gab Gas, statt zu bremsen, und krachte mit ihrem Wagen in das Schaufenster einer Bäckerei in der Marienstraße (Südstadt), wobei sie leicht verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte sie gegen 14.45 Uhr von der Marienstraße in den Sonnenweg abbiegen. Dabei verwechselte sie offenbar in ihren Citroën Picasso das Gas- mit dem Bremspedal. Sie durchstieß mit dem Wagen das Schaufenster der an der Ecke befindlichen Filiale der Bäckerei Göing. Glücklicherweise konnte das Fahrzeug vom Mauerwerk gestoppt werden, das dabei allerdings wie auch der Tresen des Geschäfts beschädigt wurde. Die Polizei schätzt den Schaden auf 25.000 Euro. Die Mitarbeiter der Bäckerei kamen mit dem Schrecken davon.

Die leicht verletzte 77-Jährige wurde von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt und danach zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Auf der Marienstraße war wegen des Unfalls ein Fahrstreifen Richtung Osten zeitweise gesperrt.

Von Andreas Krasselt