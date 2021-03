Patrick Döring bleibt Chef der Liberalen

Hannover

Mitgliederversammlung in Corona-Zeiten – die Liberalen setzen auf Präsenz. Mit Maske und sehr viel Abstand hat die Basis den Stadtverbandsvorstand neu gewählt. Patrick Döring, einst Bundesgeneralsekretär seiner Partei, bliebt FDP-Chef.

„Die FDP zeigt Alternativen auf zur Pandemiepolitik der Großen Koalition in Land und Bund. Marktwirtschaftliche Instrumente sind zielführender als das staatliche Missmanagement beim Impfen und Testen“, sagte der 47-Jährige. Er warnte, Grundrechte dürften nicht dauerhaft außer Kraft gesetzt werden. „Infektionsschutz ist notwendig und wichtig, steht aber nicht über den inzwischen gravierenden wirtschaftlichen Schäden mit Existenzbedrohung für Arbeitnehmer und Selbstständige.“

Verkehrspolitik ein Schwerpunkt

Im Jahr des Doppelwahlkampfs sehen sich die Liberalen nach den Ergebnissen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz auch in Hannover gestärkt. Die Herausforderungen und Kontroversen zur Verkehrspolitik in der Stadt sowie die Zukunft der City und das Angebot an Wohnraum für die Mittelschicht stünden im Mittelpunkt des Kommunalwahlkampfs, so Döring. Seine Zusage: „Trotz der Belastungen aus der Pandemie wollen wir Steuererhöhungen auf kommunaler Ebene bis 2026 verhindern.“

Mit 88,5 Prozent der 70 abgegebenen Stimmen bleibt Döring Vorsitzender. Seine Stellvertreter sind der Unternehmer und Ratsherr Andreas Bingemer sowie der Student und Bezirksratsherr Björn-Christian Seela. Schatzmeister bleibt der frühere Ratsherr Martin Hexelschneider, Schriftführer Alexander Diefenbach.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Einstimmig hat Hannovers FDP ihre Bundestagskandidaten nominiert. Gewählt werden sollen Katharina Wieking im Wahlkreis 41 sowie Knut Gerschau im Wahlkreis 42 am Sonnabend, 27. März in einer Wahlkreismitgliederversammlung.

Von Vera König