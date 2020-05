Bande soll Verbrecher mit gefälschten Pässen nach Hannover geholt haben

HANNOVER

Italiener, Kroate, Slowene: Egal. Mit dem richtigen Pass erübrigt sich die Frage nach Herkunft, Alter oder Name. Vom November 2017 bis August 2019 soll eine Fälscherbande in 56 Fällen für die illegale Einreise von Menschen aus Albanien gesorgt haben. Die Beweislage sei ziemlich eindeutig, sagen selbst die Rechtsanwälte.

Und so gab es die ersten Geständnisse im Landgericht Hannover. Die Menschen aus Albanien seien eingeschleust worden, um hier schwarz zu arbeiten. „Ein paar Leute sind auch gekommen, um Einbrüche zu machen“, habe Jovan S. (65) gehört. Er empfing die „Touristen“ ging mit den falschen Pässen zur Meldebehörde und dolmetschte. „Ich habe 15 Leute angemeldet“, gestand der Vater von sechs Kindern. Für jede Anmeldung habe er 50 Euro bekommen. Ein gefälschter Pass kostete 1500 Euro.

Anzeige

„Touristen“ waren in Wahrheit Schwarzarbeiter

Jovan S. zeigt auf den Mitangeklagten Murat H. (40) und sagt: „Er hat alles bestellt: Ausweis, Reisepass, Führerschein.“ H. sei auch immer dabei gewesen, als die „Touristen“ mit dem Bus in Hannover angekommen seien.

Weitere NP+ Artikel

Murat H. schweigt bislang vor der Dritten Großen Strafkammer. Richterin Andrea Jans-Müllner hatte ihm eine Strafe von etwa fünf Jahren in Aussicht gestellt, falls er ein Geständnis ablege. Andernfalls könne die Strafe höher ausfallen. „Die Beweislage ist sehr gut“, meinte die Richterin. An Murat H. scheiterte eine Verständigung. Das Gericht hatte für zwei Angeklagte Bewährungsstrafen angeboten. Jovan S. wurde eine Gefängnisstrafe von etwa drei Jahren in Aussicht gestellt.

Passfälschung flog sofort auf

Doch Murat H. schwieg auch am zweiten Verhandlungstag. Dafür sprach Anwalt Dimitrios Kotios. Er verteidigt Malit H. „Mein Mandant hat bei der Polizei bereits gestanden. Er hat Passbilder per Handy nach Serbien weiter geleitet“, so der Anwalt.

Die unbekannten Fälscher in Serbien sind wohl keine Meister ihres Fachs. Jovan S. erschwindelte sich mit dem gefälschten Pass seiner Lebensgefährtin, Marta K. (45), ein Kontrabass. Er wollte das Instrument verkaufen, um Schulden zu begleichen. Kurz vor Hamburg kamen sie in eine Polizeikontrolle. Das Passbild hatte keinerlei Ähnlichkeit mit Marta K. Doch das war nicht das Entscheidende. Das Dokument trug das Konterfei der NSU-Terroristin Beate Zschäpe (45).

Lesen Sie auch

Von Thomas Nagel