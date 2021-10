Partys mit Problemen: So könnte ein Nachtbürgermeister Hannovers Clubszene helfen

Hannover

Die Forderung nach einem Nachtbürgermeister gibt es aus der Clubszene bereits seit 2018. Reibungspunkte zwischen Nachtschwärmern und Anwohnern haben in der Coronazeit bei geschlossenen Clubs noch deutlich zugenommen, die Ratspolitiker diskutieren deshalb jetzt verstärkt, solch einen Posten einzurichten. Junge Leute feiern in Parks, auf Straßen und Plätzen, Nachbarn stören sich an Lärm und Müll. Gastronomen fühlen sich von der Verwaltung ausgebremst, schlagen sich mit Anschreiben herum, die sie oft nicht verstehen. „Böse Briefe“ nennt das Lena Leach, Inhaberin der „Unschlagbar“ in der Südstadt.

Vermittler zwischen Szene und Verwaltung

„Wir brauchen einen festen Ansprechpartner in der Verwaltung“, betont Gastronomin Leach. Sie wünscht sich dazu ein Team, eine Frau und einen Mann, denn die Erwartungshaltung in der Szene sei groß. Die beiden Vermittler sollten jährlich Projekte anschieben, um Gastronomie und Stadt für die Bürger attraktiver zu machen.

Doch was kann und soll ein Nachtbürgermeister tatsächlich leisten? „Ich laufe nicht abends durchs Viertel und sorge als Nachtwächter für Ruhe“, stellt Mannheims „Night Mayor“ Robert Gaa klar. Mit Kollegen aus anderen Städten berichtet Gaa Freitag in einer Expertenanhörung von Wirtschafts-, Kultur und Finanzausschuss von seiner Arbeit.

Der Musiker Jakob J. Lübke arbeitet seit April als Nachtbürgermeister in Osnabrück. Quelle: Danny Schöning

Stattdessen versucht Gaa, junge Leute durch attraktive Projekte aus dem Szeneviertel herauszulocken, damit sich nicht alles nachts an einem Ort drängt. Ähnlich wie in Bremen will Mannheim öffentliche Flächen bereitstellen, auf denen Initiativen und Gruppen kleine Veranstaltungen organisieren und junge Leute legal feiern. Mannheims Nachtbürgermeister moderiert zwischen Verwaltung und Betreibern, hilft Gastronomen und Clubs bei Anträgen und versucht auch, die Bedürfnisse der jugendlichen Nachtschwärmer zu erkunden.

In Osnabrück erklärt Jakob J. Lübke Szenegastronomen das Baurecht, informiert regelmäßig über Coronaverordnungen oder unterstützt Leute, die ein Festival machen wollen. Das alles leistet der Nachtbürgermeister seit April auf einer halben Stelle. „Das ist sehr wenig für Osnabrück. Bei der Größe Hannovers rate ich eher zu zwei Stellen“, sagt der Musiker. Nils Runge, Vollzeit-Nachtbeauftragter in Stuttgart, pflichtet bei. Er bekommt demnächst einen Kollegen.

Bisher keine einzige Nachtbürgermeisterin

Bundesweit arbeiten aktuell neun Nachtbürgermeister – darunter bisher keine einzige Frau. Eine Nachtbürgermeisterin wäre jedoch sinnvoll, etwa weil Frauen sich ganz anders bedroht fühlen, meint Lisanne Richter von Catcalls of Hannover. Die Initiative macht auf sexistische Zurufe aufmerksam, mit denen Frauen immer wieder konfrontiert sind.

Städte mit attraktivem Nachtleben sehen das meist als Standortfaktor, berichtet Anna Rau vom Deutsch-Europäischen Forum für Urbane Sicherheit. Die Mediatoren zwischen Partyvolk, Anwohnern und Verwaltung sollen dabei Konflikte entschärfen und haben einen riesigen Strauß an Aufgaben. „Wichtig ist der politische Wille, die Bedürfnisse aller Beteiligten zu berücksichtigen“, sagt Rau. Und es sei keine gute Idee, den Posten ehrenamtlich zu besetzen.

Alternativen zum „Limmern“

Auch am Küchengartenplatz und in der Nordstadt gibt es Reibereien zwischen Anwohnern und Nachtschwärmern. Quelle: Irving Villegas

In Linden versucht bereits das „Kollektiv siebzehn“ Konflikte um das „Limmern“ zu entschärfen, indem die Gruppe mit Anwohnern und Jugendlichen über ihre alternativen Ideen spricht. „Verbote führen nur zu einer Verlagerung. Es braucht Angebote, um Veränderungen herbeizuführen“, berichtet Jonas Kasper. Gunnar Geßner vom Verein „Klubnetz“ pflichtet bei: „Verbote sind jetzt kein gutes Signal an die jungen Leute.“ Corona habe gezeigt, dass sich das Partyleben nach draußen verlagert, wenn die Clubs geschlossen sind. Und das verschärfe die Probleme mit Anwohnern.

Angst vor dem Sterben der kleinen Clubs

Geßner, der im Musikzentrum Hannover arbeitet, geht es vor allem um das Livemusikangebot in der Stadt. Und er befürchtet, dass kleine, oft ehrenamtlich oder halbprofessionell betriebene Clubs ins Schlingern geraten. „Das Nachtleben ist bei dem überdrehten Immobilienmarkt wirklich unter Druck.“ Als klaren Gegner hat Geßner dabei das Bauamt ausgemacht, das Vereine mit seinen Vorschriften aus angestammten Räumen vertreibt. „Wir mussten für einen Club mal die Abwasserleistungsfähigkeit der Königsworther Straße nachweisen.“ Ein Nachtbürgermeister muss in Geßners Augen deshalb Räume für die Livemusikszene durchsetzen.

Kioskbesitzer Marc-Oliver Schrank fordert gar eine Reform des Baurechts. „Die Liste der Clubs, die deshalb zumachen mussten, ist lang.“ Aktuell stehen Schwule Sau, Bei Chèz Heinz und der Punkertreff Kopi vor ernsten Problemen.

Von Bärbel Hilbig