Jeder achte Arbeitnehmer raucht, jeder zehnte trinkt riskant Alkohol. Zu diesem Ergebnis kommt der neue DAK-Gesundheitsreport, der am Dienstag in Hannover vorgestellt wurde. Der Konsum wirkt sich auf die Arbeitskraft aus – Abhängige sind doppelt so oft krank. Und dann sind auch noch neue Süchte auf dem Vormarsch.