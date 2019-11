Party für den „Medien-Oscar“: So feierte Hannover die besten Journalisten des Jahres

Hannover

Wenn die Landesmedienanstalt (NLM) zur Verleihung des „Medien-Oscars“ einlädt, lässt sich die Prominenz nicht lange bitten. Alles, was in Niedersachsens Funk- und Fernsehbranche Rang und Namen hat, fieberte und feierte am Donnerstagabend mit. Auch für Hochkaräter aus Wirtschaft, Politik und öffentlichem Leben war die Auszeichnung der besten Beiträge von Journalisten wieder ein Pflichttermin.

Atrium und Festsaal im Alten Rathaus waren festlich herausgeputzt, 550 Gäste bejubelten die Preisträger. Zuvor hatte die Jury mal wieder die Qual der Wahl gehabt. Wie im vergangenen Jahr gehörte TV-Moderatorin Nadine Krüger (42) dazu. „Wir haben es uns nicht leicht gemacht. Journalismus ist eben streitbar. Es wurde zwar nicht gestritten, aber diskutiert“, versicherte sie. Als Moderatoren führten Entertainer Detlef „Desimo“ Simon (53) und Sportreporterin Anna-Sara Lange (37) durch den Abend. Eine prominent besetzte Runde baten sie als Laudatoren auf die Bühne. „Sie bringen Glanz in unsere Veranstaltung“, betonte auch NLM-Direktor Andreas Fischer.

Auf der Bühne: Fabian Böhm (von links), Sven Plöger, Annika Begiebing, Bella Lesnik, Gisa Zach, Ortrud Wendt, Franziska Reichenbach und Andreas Fischer. Quelle: Christian Behrens

Plöger macht Hoffnung auf weiße Weihnachten

Recken-Handballer und Nationalspieler Fabian Böhm (30) etwa stand am Rednerpult zwar auf ungewohntem Terrain, meisterte die Verleihung in der Kategorie „Fernsehen – Unterhaltung“ (der Preis ging an Friederike Gründken von RTL Nord) aber sportlich-souverän. „Eine gewisse Anspannung war schon da“, verriet das Handball-Ass der NP. „Die Länge meiner Rede war aber zum Glück überschaubar.“ Wetter-Experte Sven Plöger (52) war als Laudator in der Kategorie „Hörfunk – Volontäre“ beeindruckt von den Beiträgen der nominierten Nachwuchsjournalisten. „Wenn junge Menschen mit eigenen Ideen etwas aus die Straße bringen, ist das immer eine tolle Sache. Das verdient zurecht Anerkennung“, lobte der Meteorologe, der an diesem Abend um eine Frage nicht herum kam: Schneit es an Weihnachten endlich mal wieder? „Die Frage höre ich schon seit August“, sagte der Experte. Seine weise Antwort: „Die Chancen stehen fifty-fifty“.

Das sind die Preisträger Sieger im Bereich Hörfunk: Jasmin Kohler: „Einzigartig: ‚Hut Up‘ in Linden“ (Radio Hannover) und Oliver Vollmering: „Traditionsgeschäft ‚Stefan am Marstall‘“ (Radio Hannover). André Albers/ Alexander Webermann: „Alex erklärt – Lindnern“ (Radio Nordseewelle). Förderpreis Volontäre für Hauke Mucha: „Im Griff der Natur – Die Schneekatastrophe 1979“ (Radio Nordseewelle). Sonderpreis Schul-Internetradio für „Das Kleine Miteinander“, Grundschule Bad Münder. Sieger im Bereich TV: Alisha Elling: „Der Würger vom Lichtenmoor“ ( RTL Nord). Friederike Gründken: „Kurvenmutti Christel Neumann“ ( RTL Nord). Förderpreis Volontäre für Alexander Schoenen:„Hinter den Kulissen der Pferderennbahn Neue Bult“ ( Sat.1 Regional). www.nlm.de

Noch jünger waren die Sieger, die Moderatorin Annika Begiebing (38) auszeichnete. Für das Hörspiel vom Dinosaurier „Einauge“ räumte die Klasse 2c der Grundschule Bad Münder den Preis in der Kategorie Schul-Internetradio ab. Ben, Lejla und Leilana (alle 8) nahmen den Preis entgegen. „Ein Hörspiel, das nicht nur Kindern Spaß“, würdigte Begiebing ihre Leistung. Und sie muss es wissen. „Ich habe selbst schon bei einigen Hörspielen mitgewirkt, von daher weiß ich, wie viel Arbeit dahinter steckt.“

Da ahnte er noch nichts: Für 20 Jahre ffn-Morgenmagazin erhielt Morgenmän Franky (r.) einen Sonderpreis. Quelle: Christian Behrens

Große Überraschung für Morgenmän Franky

Eine große Überraschung, die so nicht auf dem Programm stand, gab es noch für ffn-Morgenmän Franky (48). 20 Jahre Morgenmagazin – dafür gab es einen Sonderpreis, begleitet von stehenden Ovationen des Publikums. „Ich bin geschüttelt und gerührt“, flachste die Radio-Ikone.

Zur Galerie Dieses Jubiläum wurde gebührend gefeiert. Zum 25. Mal fand am Donnerstag die Verleihung des Niedersächsischen Landesmedienpreises statt. 550 Gäste lockte das mediale Highlight ins Alte Rathaus.

Eigentlich sollte auch Sängerin Lena-Meyer Landrut (28) als Laudatorin eine der begehrten Auszeichnungen übergeben. Doch aus dem Heimspiel der Hannoveranerin wurde nichts, krankheitsbedingt musste sie kurzfristig passen. Umso fitter präsentierten sich die Gäste des Abends. Bis nach Mitternacht ging es im Alten Rathaus hoch her.

Von André Pichiri