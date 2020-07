Party auf der Limmerstraße: Das sagen die NP-Leser

Hannover

Party auf der Limmerstraße – trotz weltweiter Pandemie wird besonders an den Wochenenden in Linden kräftig gefeiert und getrunken. Die Polizei zeigte verstärkt Präsenz, versuchte mit Kiosk-Schließungen für Ruhe zu sorgen. Was sagen die NP-Leser zum ausufernden Limmern?

„Spaß haben war noch nie schlimm, wenn man sich an geltende Regeln hält“, schreibt Sascha H. auf Twitter.

„Ich lebe dort und an Wochenenden ist es schrecklich. Die Straße ist voller Müll, es stinkt nach Urin und wenn man Glück hat, liegt noch Kotze“, beschwert sich Burak B. über die Zustände in seinem Stadtteil.

„Dieses Partyvolk tut niemandem weh und zieht nicht randalierend durch die Stadt“, findet hingegen User Enton auf Twitter.

Gibt es eine Lösung?

Nicht nur die Anwohner fordern eine Lösung für das Problem, sogar die Kioskbesitzer sind froh über die verstärkte Polizeipräsenz.

Was noch helfen könnte gegen die unschönen Szenen? „Dann sollten alle Kioske einfach mal ihre Läden ab 22 Uhr schließen. Wird zwar nicht passieren, aber eine Überlegung ist es wert“, schreibt Alexander S. auf Facebook.

Klarere Worte zu dem Verhalten der Partygänger findet Facebook-Nutzerin Christiane H: „Die Idioten sorgen schon dafür, dass die ersten Läden/Geschäfte wieder schließen müssen. Ich frage mich, was so schlimm/schwer daran ist, sich an Regeln zu halten. Man könnte meinen, dass die Mehrheit scharf darauf ist, dass wir doch nicht so glimpflich wegkommen, wie bisher...“

War es früher besser?

Dabei erinnern sich viele Nutzer in den sozialen Netzwerken an das „frühere“ Limmern, so wie Isabelle von B.:

„Was da in den letzten Jahren los war beziehungsweise wie extrem das zugenommen hat, kein Vergleich zu dem Limmern von "damals". Da gab es keine Beschwerden und man hat gechillt den Abend genossen und alles war gut.“

Dem stimmt auch Niels P. zu: „Ja, das war mal wirklich chillig. Ich wohne jetzt seit ca. 10 Jahren wieder in Linden, aber was in den letzten 4 Jahren an nächtlichem Publikumsverkehr dazu gekommen ist, ist unglaublich. Ich hab schon beobachtet das Kommilitonen Erstsemestler über die Limmer führen und Kioske empfehlen. Teilweise bis zu 50 Leute. Wenn man von Anfang an (in Hannover) gezeigt kriegt: "Das machen wir hier Abends und an den Wochenenden" dann ist diese Entwicklung natürlich logisch.“

„Ich bin ein echter Lindener (dort geboren) und wenn ich das heutige Linden sehe, bin ich sehr traurig. Wenn man Dreck und Gestank als Flair bezeichnet, dann hat man Linden das Gesicht geklaut!“, schreibt Manfred N. auf Facebook.

