Hannover

Die Polizei zeigte an den vergangen beiden Wochenenden verstärkt Präsenz an der Limmerstraße, um die dort zumeist laut feiernde Partyszene um Rücksicht auf die Anwohner zu bitten, aber auch an die weiterhin bestehenden Corona-Regeln zu erinnern. Ein Prozedere, mit dem auch die nächsten Wochenende zu rechnen ist? „Davon kann man ausgehen, auf jeden Fall“, sagt Polizeisprecherin Jessika Niemetz auf NP-Nachfrage. „Die Erfahrungen der letzten Wochen zeigen, dass eine verstärkte Präsenz notwendig ist.“

Zu groß sei inzwischen das Problem an den Wochenenden mit großen Menschenansammlungen. „Viele sind alkoholisiert und vergessen dabei die Abstandsregeln und die Lautstärke beim Unterhalten“, so Niemetz. „Man merkt, dass sich die Menschen wieder nach Normalität sehnen.“ Probleme hätte es bei den Einsätzen aber kaum gegeben: „Die meisten der Feiernden zeigen sich einsichtig, wenn sie angesprochen werden.“

Stadt versucht mit „Maßnahmenbündel“ Interessenausgleich herzustellen

Auch bei der Stadt ist das Thema nicht unbekannt. Die Stadt „setzt seit einigen Jahren an den Wochenendnächten und vor Feiertragen in der Limmerstraße, am Küchengartenplatz und den umliegenden Straßen einen privaten Sicherheitsdienst ein, der auf die Einhaltung von Regeln im öffentlichen Raum achtet“, berichtet Stadt-Sprecher Udo Möller. Neben der Polizei sei zudem der städtische Ordnungsdienst in Wochenendnächten bis 24 Uhr unterwegs.

Auch die Zusammenarbeit mit der Region sei ausgebaut worden, um beispielsweise an den Kiosken für mehr Ruhe zu sorgen. Mit diesem „Maßnahmenbündel“ versuche die Stadt, einen Interessenausgleich zwischen ruhesuchenden Anwohnenden und Feiernden herbeizuführen. Möller appelliert: „Die Feiernden sollten das Gebot der Rücksichtnahme leben und auch in der jetzigen ,Corona-Zeit’ im eigenen Interesse auf die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln achten.“

Bezirksbürgermeister: „Das Ende der Fahnenstange ist erreicht“

Bezirksbürgermeister Rainer-Jörg Grube ( Bündnis 90/Die Grünen) findet die Maßnahmen der Polizei „angemessen – man könnte das sogar noch verstärken: Die Leute scheinen weniger einsichtig zu sein.“ Er mag den Begriff nicht, aber nutzt ihn trotzdem: „Es geht hier um missbrüchliche Nutzung des öffentlichen Raums. Öffentlicher Raum soll genutzt werden; dazu ist er da. Aber nicht so.“ Die Zahl der Beschwerden sei deutlich größer als in den Vorjahren. Vor allem aber verlagere sich das Geschehen von der Limmerstraße zunehmend auch auf Nebenschauplätze wie den Küchengarten, den Pfarrlandplatz und das Ihmeufer. Grube: „Das Ende der Fahnenstange ist erreicht.“

Im März hatte er an sich ein Konzept vorstellen wollen, wie die seit Jahren angespannte Situation entzerrt werden könnte. Es hätte für gegenseitiges Verständnis geworben werden sollen bei Anwohnern, Feiernden, aber eben auch bei denjenigen, die von der Trinkerei profitieren, also den Kiosken mit Nachtöffnungszeiten. „Das Problem: Wir hätten viel mit Kontakt gearbeitet.“ Dann kam Corona ...

In wenigen Tagen will er das überarbeitete Konzept vorstellen: eines, das mit den derzeitigen Kontaktbeschränkungen funktioniert.

Von S. Gohlisch und J. Strube