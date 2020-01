Parkgebühren: Es darf nichts undiskutiert bleiben

Hannover

Ja, Parkplätze sind immer ein besonderes Thema – erst recht in dieser Stadt. Und sie sind auch immer eine Frage der Gerechtigkeit.

Während der Parkraum zum Beispiel in der List oder in Linden extrem begrenzt ist, geht es in anderen Stadtteilen deutlich entspannter zu – ob mit oder ohne Anwohnerparkschein. Aber muss der Fahrer eines hochwertigen großen Autos genau den gleichen Betrag dafür zahlen wie der Nutzer, der sich für ein kleines Fahrzeug entschieden hat?

Beifall vom Deutschen Städtetag

Ausgerechnet der Verband der Automobilindustrie wirft diese Frage auf. Und bekommt dafür vom Deutschen Städtetag gleich Beifall. Denn es geht um den öffentlichen Raum in unseren Städten, der immer knapper wird.

Ja, Parksuchverkehr und Verkehrsaufkommen müssen reduziert werden. Und ein Klimaziel gibt es ja auch noch. Also darf nichts undiskutiert bleiben. Und wenn die mächtige deutsche Autolobby sich an dieser Diskussion beteiligt, dann ist das schon lobenswert.

Größere Autos , teurere Parkplätze

Wichtig dabei ist: Es geht nicht darum, den Menschen zu bestrafen, der sich ein großes Auto leisten kann. Es geht um Gerechtigkeit. Denn wer sich ein großes Auto leistet, zeigt gerne, dass er das kann. Dann wird ihm der höhere Beitrag für seinen Parkplatz auch nichts ausmachen. Erst recht nicht in diesen Zeiten.

