„Pure Geldmacherei“, „Frechheit“, „vollkommen verrückt“: Die Stimmung ist angespannt unter Anwohnerinnen und Anwohnern der Eichstraße in Hannovers Oststadt. Der Grund: Am Montag und am Dienstag hat das Ordnungsamt der Stadt im südlichen Teil der Eichstraße Strafzettel verteilt. Und zwar an Autos, die nicht komplett auf der Straße, sondern mit zwei Rädern auf dem Gehweg geparkt haben. Das sind in diesem Abschnitt so gut wie alle Fahrzeuge. Diejenigen, die den Strafzettel vom Montag nicht bemerkt und deshalb nicht umgeparkt haben, haben am Dienstag noch einen zweiten hinzubekommen.

Die Menschen hier fragen sich: Warum wird plötzlich bestraft, was seit Jahrzehnten toleriert wurde? „Ich wohne seit 14 Jahren hier. Alle parken hier so, und nie war es ein Problem“, sagt Christian Achilles. Er habe am Montag gleich zwei Strafzettel bekommen. Einen für seinen Dienstwagen, einen für seinen Privatwagen. Jeweils 55 Euro muss der 52-Jährige dafür bezahlen. „Ich finde das vollkommen verrückt“, sagt er.

Kritik an fehlender Ankündigung

Ein beistehender Nachbar pflichtet Achilles bei. Aus purem Glück habe es ihn nicht auch erwischt, zufällig habe er am Montag woanders geparkt. Seiner Meinung nach müsse man hier ein Stück weit auf dem Gehweg parken, weil die Straße sonst zu eng sei. Auf dem Gehweg bleibe meist trotzdem genug Platz. „Probleme gibt es nur, wenn sich da ein dicker SUV hinstellt. Dafür ist die Stadt nicht gebaut“, sagt der Mann.

Besonders regen die beiden sich darüber auf, dass die Stadt nicht angekündigt habe, dass das Parken auf dem Gehweg jetzt bestraft wird. „Man hätte beispielsweise Zettel mit Hinweisen verteilen können, dass dieses Vergehen ab einem bestimmten Datum geahndet wird. Stattdessen kommen sie hier gleich an zwei Tagen hintereinander und kassieren ab“, sagt Achilles.

„Es gibt ja nirgends Parkflächen“

Unterschiedliche Meinungen hört man an diesem Vormittag in der Eichstraße nicht. Der Tenor: So, wie hier bisher geparkt wurde, sei es in Ordnung gewesen. Die meisten Autos stünden nur leicht auf dem Gehweg, so dass auch für Rollatoren und Kinderwagen genügend Platz bleibe. „Ich habe auch einen Strafzettel bekommen, obwohl ich meiner Meinung nach niemanden behindert habe“, sagt eine Anwohnerin, die namentlich nicht genannt werden möchte. Sie sei auf das Auto angewiesen, um ihre Eltern zu besuchen. „Ich würde ja gerne woanders parken und wäre auch bereit, ein Stück zu gehen. Aber es gibt ja nirgends Parkflächen“, sagt sie.

Als Francesco Gargiulo im Vorbeigehen die Strafzettel an den Windschutzscheiben bemerkt, bleibt er stehen und murmelt: „Unverschämtheit.“ Auch der 67-jährige Gastronom weist darauf hin, dass die Straße zu eng sei, um auf beiden Seiten komplett darauf zu parken. „Dann kommt ja keiner mehr durch.“ Er selbst habe einen Stellplatz in einer Garage, finde das Vorgehen der Stadt aber trotzdem nicht in Ordnung.

Von Yannick von Eisenhart Rothe