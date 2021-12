Hannover

Die Stadt Hannover erzielt weniger Einnahmen aus Parkgebühren – und trotz deutlich mehr Anzeigen wegen Parkvergehen steigen die Bußgeldeinnahmen nicht.

Geld verdienen mit dem „ruhenden Verkehr“ – das kommt im wesentlichen aus der Bewirtschaftung der rund 4500 öffentlichen, von der Stadt bereitgestellten Stellplätze und aus den städtischen Parkhäusern mit ihren 8500 Stellplätzen.

Als Einnahmen aus Parkscheinautomaten und den Parkhäusern innerhalb des City-Rings werden laut Stadt 2021 etwa 4,5 Millionen Euro in die Stadtkasse fließen – das ist weniger als die zuletzt rund fünf Millionen Euro und deutlich weniger als vor zwei Jahren, als es noch 6,6 Millionen Euro waren, gut 32 Prozent weniger.

Andere Bedingungen

Damals sind die Gebühren stark erhöht worden – und die „Brötchentaste“ für kostenloses Kurzzeitparken von bis zu zehn Minuten wurde eingeführt. Also: obwohl das Parken an sich wegen höherer Preise mehr Umsatz in die Kassen bringen könnte, ist es weniger geworden.

Mehr Parkverstöße

Wegen Parkverstößen „im ruhenden Verkehr“ habe der Verkehrsaußendienst der Stadt bislang etwa 180.000 Anzeigen aufgenommen, die ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zur Folge haben. Im gesamten Vorjahr waren es 167.000 Anzeigen – demnach ein Anstieg von gut acht Prozent.

Zu den bisher damit erzielten Einnahmen von rund 3,2 Millionen Euro kommt dann noch etwas hinzu bis Silvester, so dass unterm Strich die 3,25 Millionen Euro von 2020 nicht wesentlich über oder unterschritten werden dürften. Heiß womöglich: Es gab mehr Verstöße – doch offenbar waren viele nicht so gravierend, dass dafür höhere Bußgelder zu erheben waren.

Mögliche Ursachen

Die Einnahmen durch die Anzeigen im ruhenden Verkehr entsprechen in etwa den Erwartungen“, heißt es von der Stadtverwaltung. In Sachen Parkraumbewirtschaftung dagegen gebe es „einen eindeutigen Zusammenhang zu Corona: Die zeitlichen Schwankungen bei den Einnahmen decken sich deutlich mit dem Infektionsgeschehen und den daraus resultierenden Einschränkungen.“ Vor Corona, also 2019, hatte die Stadt allein aus den Parkgebühren noch Einnahmen in Höhe von 6,6 Millionen erzielt.

Von Ralph Hübner