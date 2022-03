Parkausweis-Missbrauch in Hannover: Sind das wirklich Handwerker-Autos?

Hannover

Die Fahrzeuge haben oft mehrere Hundert PS, viele von ihnen verfügen über Breitreifen, manche sind sogar tiefergelegt. Und das sollen Handwerkerfahrzeuge sein? Die Grünen im Bezirksrat Mitte haben große Zweifel und der Stadt in der Sitzung am Montag eine Reihe von kritischen Fragen gestellt. „Wir befürchten, dass es im größeren Umfang zu einem Missbrauch der offiziellen Parkausweise für Handwerker kommt“, sagt Arne Käthner, Fraktionschef der Grünen im Bezirksrat.

Die Ausweise, die es in der gesamten Region gibt und die in Hannover von der Stadt ausgegeben werden, haben eine ganze Reihe von Vorteilen: Sie berechtigen zum Parken im eingeschränkten Halteverbot, befreien von Gebühren an Parkscheinautomaten und erlauben auch das Abstellen des Autos auf Anliegerparkplätzen. Ausgegeben werden sie eigentlich, damit Handwerker bei Reparatur- und Montagearbeiten keine langen Wege mit Material und Werkzeug zurücklegen müssen. Wer einen davon beantragt, muss für drei Jahre 533 Euro zahlen. Nicht einmal halb so teuer pro Auto wird es, wenn ein Unternehmen mehrere Fahrzeuge anmeldet.

Sportwagen, SUVs und Limousinen für Handwerker geeignet?

Käthner hat allerdings eine ganze Reihe von Fällen dokumentiert, bei denen die Ausweise auch hinter der Windschutzscheibe von Fahrzeugen lagen, die so ganz und gar nicht als Handwerkerautos geeignet scheinen. „Es waren viele Luxusfahrzeuge wie SUVs, Sportwagen oder Limousinen dabei“, berichtet er. Vor allem tiefergelegte Fahrzeuge seien „wirklich überhaupt nicht geeignet, um schwere Lasten zu transportieren“, wundert sich der Grüne.

Besonders viele dieser Fahrzeuge hat er im Bereich Steintor sowie auf der Lister Meile entdeckt. „Dort scheint es vor allem am Samstagvormittag regelmäßig mindestens sieben Wasserrohrbrüche zu geben“, sagt Käthner.

Stadt Hannover lehnte nur wenige Anträge ab

Die Stadt hingegen sieht offenbar kein Problem. Sie feiert die 2006 eingeführten Parkausweise als Erfolgsmodell. 2021 wurden davon mit gut 7000 noch einmal deutlich mehr herausgegeben als in den Jahren zuvor, wo es meist zwischen 5000 und 6000 waren. Dass so viele Luxusautos mit Parkausweis für Handwerker unterwegs sind, begründet die Stadt damit, dass nicht nur Montagefahrzeuge der Sprinterklasse oder Kastenwagen eingesetzt würden. Gerade bei kleineren Reparaturen im häuslichen Bereich würden auch „andere Fahrzeuge“ eingesetzt. Oft komme es auch vor, dass Handwerker Privatwagen benutzten.

Eine weitere Begründung ist laut Stadt, dass zum Handwerk auch Telekommunikation oder EDV gehörten. „Gerade in diesem Bereich wird in der Regel kein umfangreiches Baumaterial benötigt, sondern Werkzeuge, Austauschgeräte und Kleinmaterialien, sodass hier oftmals PKW-Kombi oder sogenannte SUV zum Einsatz kommen“, teilt die Verwaltung mit. Sie gehe davon aus, dass alle Fahrzeuge der Kategorie „PKW Kombi geschlossen“ grundsätzlich als Handwerkerfahrzeug geeignet seien. Nur in wenigen Fällen hat sie bisher den Antrag abgelehnt.

Grüne fordern schärfere Kontrollen

„Konkret würde das bedeuten, dass alles außer Cabriolets beim Handwerkerparkausweis erlaubt ist“, sagt der Grüne Käthner. Aus seiner Sicht macht es sich die Stadt damit jedoch „zu einfach“ und handelt gegen ihre eigenen Vorgaben. Denn aus diesen geht hervor, dass eine Voraussetzung für die Ausnahmegenehmigung ist, dass „mit den Fahrzeugen schweres oder umfangreiches Material und Gerät transportiert wird“.

Käthner fordert die Stadt deshalb auf, „bei der Ausgabe der Ausweise genauer hinzuschauen und auch auf den Straßen konsequenter zu kontrollieren“. Die Plätze, die von diesen Fahrzeugen blockiert würden, würden dringender „für Pflegedienste, Mobilitätseingeschränkte und Hebammen benötigt“.

Von Christian Bohnenkamp