Paragraf 219a Werbungsverbot für Schwangerschaftsabbrüche: Raus aus dem Mittelalter

Hannover

Die Politik verhandelt derzeit den gesetzlichen Rahmen von Schwangerschaftsabbrüchen neu – darauf hatte sich die neue Bundesregierung im Koalitionsvertrag geeinigt. Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) gab am 17. Januar die Streichung von Paragraf 219a, der die „Werbung“ für Abtreibungen unter Strafe stellt, bekannt. Sollte die Bundesregierung diesen Entwurf durchsetzen können, wäre es Ärzten erlaubt, auf ihren Internetseiten sachlich über Schwangerschaftsabbrüche aufzuklären. Buschmann bezeichnete die aktuelle Lage als einen „unhaltbaren Rechtszustand“. Denn schließlich ginge es nicht um Werbung, sondern um Informationen.

Ein mittelalterlicher Umgang

Doch was genau versteckt sich hinter dem umstrittenen Paragrafen? Und welche Auswirkungen hatte das „Werbungs-Verbot“ in der Realität? Dazu hat beispielsweise der hannoversche Gynäkologe Arash Ebrahimi (55) eine klare Meinung. „Ich bin auf jeden Fall dafür, dass dieser Paragraf endlich abgeschafft wird. Man kann für alles Mögliche im Internet werben, aber so ein wichtiges Thema steht unter Strafe und wird damit in eine Schmuddelecke verbannt. Das ist ein beinahe mittelalterlicher Umgang. Wir leben in einer liberalen Gesellschaft und es ist das Recht jeder Frau, zu entscheiden, was sie mit ihrem Körper macht“, sagt Ebrahimi.

Der Gynäkologe führt in seiner Praxis in der Osterstraße Schwangerschaftsabbrüche durch. Als einer von nur fünf Frauenärzten in ganz Hannover wagte Ebrahimi den Schritt, sich auf die Liste des niedersächsischen Gesundheitsministeriums setzen zu lassen. „Unter Ärzten ist die Hemmschwelle, sich in öffentliche Listen eintragen zu lassen, groß“, sagt er. Der Grund: Angst vor Anfeindungen und möglichen rechtlichen Konsequenzen. Und das, obwohl sich auch die niedersächsische eindeutig für „transparente Informationen über medizinische Anlaufstellen“ ausspricht.

Keine „oberflächlichen Urteile“ fällen

Als Vater von drei Kindern seien diese Eingriffe für ihn zwar nie leicht, doch sie gehörten eben zu seinem Beruf dazu. „Ich will diese Probleme aber gar nicht hervorheben, weil es nichts ist im Vergleich zu dem, was die Frauen durchmachen müssen. Sie befinden sich in einer Notlage und als Arzt halte ich es für meine Aufgabe, für meine Patientinnen da zu sein und gerade in dieser schwierigen Situation zu helfen. Ich finde die derzeitige Situation einfach nur traurig“, meint Ebrahimi.

Gynäkologe Arash Ebrahimi Quelle: Nancy Heusel

Mit Anfeindungen oder rechtlichen Konsequenzen sei er „zum Glück“ noch nie konfrontiert gewesen. Ganz ausblenden könne er die Sorge davor allerdings auch nicht: „Natürlich geht es auch unter meine Haut. Aber solange ich davon überzeugt bin und weiß, dass diese Operationen helfen, werde ich auch damit umgehen können.“ Arash Ebrahimi wünscht sich einen anderen gesellschaftlichen Umgang mit Schwangerschaftsabbrüchen. Er hofft, dass die Menschen die Umstände, das Davor und Danach, sehen und nicht aus Unwissenheit oder Ignoranz „oberflächliche Urteile“ fällen. Um dieses Ziel erreichen zu können, brauche es neben mehr Verständnis, aber auch mehr Forschung zu den psychosozialen Faktoren, findet der Arzt.

Die Beratungsgespräche Entschließt sich eine Frau in Deutschland zu einer Abtreibung, folgt zunächst ein Beratungsgespräch. Das ist im Strafgesetzbuch vorgeschrieben. „Die Beratung dient dem Schutz des ungeborenen Lebens“, lautet der erste Satz in Paragraf 219. Sie solle jedoch zugleich ergebnisoffen geführt werden und der Konfliktbewältigung der Schwangeren dienen. Wie lässt sich das miteinander vereinbaren? „Es handelt sich um ein klares Spannungsfeld im Gesetz. Das fachlich aufzulösen, muss man erstmal schaffen“, weiß Expertin Maria Wersig. Dieser Herausforderung stellen sich Bettina Kubis und ihr Team von der „AWO Familien- und Sozialberatung“ etwa 25-mal pro Monat. Die Streichung des umstrittenen Paragrafen sehnen auch sie herbei, denn „im Moment müssen wir für unsere inoffizielle Liste, auf der 15 Ärzte stehen, alle Praxen abtelefonieren“, berichtet die Sozialpädagogin. Jedes Gespräch folge einem bestimmten Protokoll. Die Daten werden erfasst, die Beweggründe erfragt und anschließend werde der Schwangeren Raum gegeben. „Es geht um das Abwägen. Das ungeborene Leben hat natürlich Rechte, die schwangere Frau aber auch. Jedes Gespräch gestaltet sich anders, doch am Ende muss eine für die Schwangere tragbare Entscheidung stehen“, ergänzt Kollegin Cornelia Hain, die in ihrer Praxis für psychosoziale Beratung ebenfalls Schwangerschaftskonfliktberatungen anbietet. Arbeitskreise, häufiger Austausch und gemeinsames Arbeiten seien für die Beraterinnen elementar, weil sie ihren Beruf aus Überzeugung machen – und auch, weil die derzeitigen Gesetze den Zugang zu Informationen erschweren. Für beide steht fest: Leichtfertig trifft keine Frau diese Entscheidung. „Alle Frauen profitieren von der Beratung. Trotzdem würde ich mir wünschen, dass sie freiwillig zu uns kommen“, sagt Kubis. Schwangerschaftsabbrüche sind zweifellos ein Thema mit vielen Facetten und Aspekten, die bedacht und besprochen werden müssen. Mehr Transparenz und mehr Verständnis wünschen sich jedoch alle, die sich mit Abtreibungen beschäftigen. „Es ist ein Thema, bei dem im Sinne der Transparenz noch viel passieren sollte. Die für die Frauen so schwierige Konfliktlage gehört raus aus der Schamecke und geht uns alle was an. Die Frauen brauchen unsere Unterstützung und Solidarität, um ihr Recht auf eine selbstbestimmte Entscheidung auszuüben.“, appelliert Cornelia Hain.

Von Mareike Drünkler