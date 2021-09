Paradebeispiel, wie die langsame Justiz in Hannover Straftäter begünstigt

Hannover

Andreas W. (59) war ein unbescholtener Bürger. Als Experte für Schadstoffe arbeitete er für eine Abrissfirma. Echte Facharbeit. Nun sitzt der kleine, stark untersetzte Mann auf der Anklagebank im Landgericht Hannover. Der Vorwurf: Er soll mit einem Mitarbeiter einer hannoverschen Entsorgungsfirma gemeinsame Sache gemacht haben. Ursprünglich war er in 80 Fällen wegen Betruges angeklagt.

Doch im Laufe der Jahre schnurrte die Anklage auf Beihilfe zur Untreue (80 Fälle) und Urkundenfälschung in 73 Fällen zusammen. Dieser wenig spektakuläre Kriminalfall ist ein Paradebeispiel, wie die überlastete Justiz letztendlich Straftätern begünstigt.

Angeklagter wartete zweieinhalb Jahre auf seine Aussage

Zum Fall: Andreas W. ließ Wertstofflieferungen an den Entsorger unverbucht. Er soll seinem Komplizen Geldempfangsvollmachten von den Fahrern seiner Firma ausgehändigt haben. Mit gefälschten Unterschriften nahm der Komplize das Geld (Beträge von etwa 1000 bis 3400 Euro) in Empfang. Anschließend teilten sich die Beiden die Summen untereinander auf. Bei der Entsorgungsfirma tauchte kein Cent auf. Schaden laut Anklage: 155.000 Euro.

Das Ganze soll sich zwischen 2011 und 2013 abgespielt haben. Der Haupttäter ist mittlerweile verstorben. Bereits 2015 habe sein Mandant eine Aussage angeboten, sagte sein Anwalt am Mittwoch. Erst zweieinhalb Jahre später sei er polizeilich vernommen worden. Im Landgericht wiederholte der Verteidiger das Teilgeständnis: „Ja, es wurden Container abgezweigt.“ Und W. habe gewusst, dass die Unterschriften auf den Geldempfangsschreiben gefälscht gewesen seien. Wie der Komplize, das dann abgewickelt habe, sei seinem Mandanten nicht bekannt gewesen.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Untreue-Verfahren gelten in der Justiz als aufwendig. Viele Fälle, komplizierte Sachverhalte, schwierige Beweislage. Im Prozess deutet sich an, dass das Verfahren wegen der Überlastung der Staatsanwaltschaft Hannover so lange gedauert habe.

Keine Haftsache – lange Verfahrensdauer

Aber es gibt auch noch andere Gründe. Ein Verständigungsgespräch am 1. Februar 2019 scheiterte daran, dass der Oberstaatsanwalt einer Einstellung des Verfahrens mit einer Geldauflage nicht zustimmen wollte. Dafür sei der Schaden zu hoch, der Tatzeitraum zu lang und die Gier der Angeklagten zu groß gewesen.

Die Strafkammern am Landgericht sind mit Haftsachen überlastet. Es dauert Jahre, bis Angeklagte, die nicht in U-Haft sitzen, ihren Weg zum Richter finden. Und dann kam auch noch die Corona-Pandemie dazwischen. Also fing der Untreue-Prozess gegen Andreas W. fast zweieinhalb Jahre nach dem Verständigungsgespräch statt, und fast acht Jahre nach der letzten Tat.

Staatsanwältin verschließt sich einer Einstellung nicht

Eine Steilvorlage für jeden Strafverteidiger, auf die überlange Verfahrensdauer hinzuweisen. Und der Angeklagte hat einen kleinen Teil des Schadens wiedergutgemacht. Nach einer kurzen Unterbrechung erklärte die Staatsanwältin, sich einer Einstellung des Verfahrens nicht zu verschließen. Wenn die Beweisaufnahme das zuließe.

Höchstwahrscheinlich verlässt Andreas W. das Landgericht Hannover also mit reiner Weste. Die drei Nettomonatsgehälter Geldauflage dürfte er mit einem Lächeln begleichen.

In der niedersächsischen Justiz sind Hunderte von Stellen in den Gerichten und Staatsanwaltschaften unbesetzt – laut den Zahlen eines Personalberechnungssystems, das der Justiz enge Grenzen setzt.

Von Thomas Nagel