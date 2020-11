Papierstapel angezündet: Mann 60 legt Feuer in Bankfiliale

Hannover

Ein möglicherweise geistig verwirrter Mann (60) hat am Mittwochabend in einer Sparkassen-Filiale an der Vahrenwalder Straße in Höhe der Grabbestraße ( Vahrenwald List) einen Papierstapel angezündet. Das beherzte Eingreifen eines Anwohners verhinderte, dass sich das Feuer in den Räumen ausbreiten konnte. Die Polizei nahm den Täter nach Zeugenhinweisen in der Nähe des Tatortes fest. Er wurde mittlerweile in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Die Ermittler schließen aus, dass es sich um den für eine Brandserie verantwortlich gemachten Feuerteufel handelt.

Laut Polizei legte der Mann den Papierstapel auf einen Geldautomaten und zündete ihn an. Gegen 21.55 Uhr sahen Anwohner das Feuer sowie den flüchtenden Brandstifter und alarmierten Feuerwehr und Polizei. Ein 39-Jähriger fackelte nicht lange, rannte nach dem Notruf sofort in die Bank und trug den teilweise brennenden Papierstapel mithilfe eines weiteren Zeugen ins Freie.

Polizei sieht keinen Zusammenhang zur Brandserie

Auf den Brandstifter traf wiederum ein 29-Jähriger, als der 60-Jährige gerade die Bankfiliale verließ. „Durch die Täterbeschreibung und die Angaben zur Fluchtrichtung konnten die Beamten den mutmaßlichen Täter am Vahrenwalder Platz festnehmen“, so Polizeisprecherin Jessica Niemetz.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen versuchter vorsätzlicher Brandstiftung eingeleitet. Sein Motiv für die Tat ist unklar, möglicherweise ist er geistig verwirrt. Am Donnerstag wurde er jedenfalls durch den sozialpsychiatrischen Dienst der Region begutachtet und in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Einen Zusammenhang zu der Brandserie, der im Süden Hannovers bereits 17 Taten zugerechnet werden, sieht die Polizei nicht. Nach einem Verdächtigen wird weiterhin Täter mit einem Phantombild gefahndet.

