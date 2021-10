Am Freitag startet die fünfte Baustelle in fünf Jahren. 2022 muss die Klapper-Kurve an Hannovers Oper dann zum sechsten Mal aufgerissen werden, weil eine Ausschreibung schief ging. Das Pflaster hält der hohen Belastung der vielen Busse nicht stand, die laut Stadt so nicht zu erwarten war.