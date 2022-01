Hannover

Die Panne beim Kinderimpfen am Zoo bleibt zumindest strafrechtlich ohne Konsequenzen. Wie die Staatsanwaltschaft auf NP-Nachfrage mitteilte, sieht sie nach einer Prüfung „keinen Anfangsverdacht“, der Ermittlungen rechtfertigen würde.

Infrage komme – wenn überhaupt – eine fahrlässige Körperverletzung. „Allerdings bedarf es dafür eines Taterfolges im Sinne einer Gesundheitsschädigung“, erklärt Kathrin Söfker, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hannover. Es gebe jedoch „keine Anhaltspunkte“ dafür, dass diese tatsächlich eingetreten sei.

Folgen der erhöhten Dosis „schwierig nachzuweisen“

Im Falle von Nebenwirkungen bei den betroffenen Kindern sei es auch „schwierig nachzuweisen“, dass diese tatsächlich durch die erhöhte Dosis ausgelöst wurden. Denn auch bei der richtigen Menge des für die Kinder vorgesehenen Impfstoffs könnten Impfreaktionen auftreten.

21 Jungen und Mädchen war im Panorama am Zoo der für Erwachsene vorgesehene Impfstoff des Herstellers Biontech verabreicht worden, in dem das Vakzin höher dosiert ist als bei der für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren zugelassenen Variante. Wie die Region erklärte, waren 42 Spritzen falsch aufgezogen worden. Nach der Hälfte der damit verabreichten Impfungen sei der Fehler jedoch aufgefallen.

Nicht die erste Panne bei der Kinder-Impfkampagne in Deutschland. In Olpe in Nordrhein-Westfalen war kurz vor Weihnachten drei Kindern der gar nicht für diese Altersgruppe zugelassene Impfstoff von Moderna verabreicht worden. Ein Elternpaar erstattete Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. Laut Sprecherin Natalia Shapovalova lag bis Dienstag nach dem Vorfall im Impfzentrum am Zoo allerdings noch keine Anzeige bei der Polizei Hannover vor.

Von Christian Bohnenkamp